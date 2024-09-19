Рейтинг@Mail.ru
В деле сбившего людей в Приамурье водителя появились новые обстоятельства - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 19.09.2024 (обновлено: 04:55 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/voditel-1973546429.html
В деле сбившего людей в Приамурье водителя появились новые обстоятельства
В деле сбившего людей в Приамурье водителя появились новые обстоятельства - РИА Новости, 19.09.2024
В деле сбившего людей в Приамурье водителя появились новые обстоятельства
Благовещенский районный суд вернется к расследованию по делу водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, из-за появившихся новых смягчающих... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:54
2024-09-19T04:55
амурская область
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Благовещенский районный суд вернется к расследованию по делу водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, из-за появившихся новых смягчающих обстоятельств, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. Ранее в суде уже состоялись прения сторон по делу, подсудимый Евгений Бакарюкин выступил с последним словом. В среду суд отложил вынесение приговорила из-за вопросов, возникших у суда к нему. "В деле водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, вскрылись новые обстоятельства. Суд из совещательной комнаты вынужден был вернуться к судебному следствию. Так требует закон. В ходе судебных прений стало известно, что у подсудимого на иждивении находится престарелая 82-летняя мать. Информацию озвучил защитник и просил признать это смягчающим вину подсудимого обстоятельством", - говорится в сообщении. Эти сведения в материалах уголовного дела на стадии предварительного следствия отсутствовали и в прениях сторон допрос подсудимого по закону не предусмотрен, а новое обстоятельство имеет значение при вынесении приговора, пояснили в суде. Бакарюкин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ). ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель двигался со скоростью более 120 километров в час вместо установленных 40 километров в час, не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.
https://ria.ru/20240919/brillianty-1973546304.html
https://ria.ru/20240916/dtp-1973071592.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, происшествия, россия
Амурская область, Происшествия, Россия
В деле сбившего людей в Приамурье водителя появились новые обстоятельства

В деле водителя, сбившего людей в Приамурье, появились смягчающие обстоятельства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Благовещенский районный суд вернется к расследованию по делу водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, из-за появившихся новых смягчающих обстоятельств, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
Ранее в суде уже состоялись прения сторон по делу, подсудимый Евгений Бакарюкин выступил с последним словом. В среду суд отложил вынесение приговорила из-за вопросов, возникших у суда к нему.
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В деле дагестанских банкиров появились почти две тысячи бриллиантов
Вчера, 04:45
"В деле водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, вскрылись новые обстоятельства. Суд из совещательной комнаты вынужден был вернуться к судебному следствию. Так требует закон. В ходе судебных прений стало известно, что у подсудимого на иждивении находится престарелая 82-летняя мать. Информацию озвучил защитник и просил признать это смягчающим вину подсудимого обстоятельством", - говорится в сообщении.
Эти сведения в материалах уголовного дела на стадии предварительного следствия отсутствовали и в прениях сторон допрос подсудимого по закону не предусмотрен, а новое обстоятельство имеет значение при вынесении приговора, пояснили в суде.
Бакарюкин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ). ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель двигался со скоростью более 120 километров в час вместо установленных 40 километров в час, не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля в Самарской области. 16 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В МВД назвали вероятного виновника смертельного ДТП под Самарой
16 сентября, 22:12
 
Амурская областьПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала