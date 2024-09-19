https://ria.ru/20240919/voditel-1973546429.html
В деле сбившего людей в Приамурье водителя появились новые обстоятельства
В деле сбившего людей в Приамурье водителя появились новые обстоятельства - РИА Новости, 19.09.2024
В деле сбившего людей в Приамурье водителя появились новые обстоятельства
Благовещенский районный суд вернется к расследованию по делу водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, из-за появившихся новых смягчающих... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:54
2024-09-19T04:54
2024-09-19T04:55
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Благовещенский районный суд вернется к расследованию по делу водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, из-за появившихся новых смягчающих обстоятельств, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области. Ранее в суде уже состоялись прения сторон по делу, подсудимый Евгений Бакарюкин выступил с последним словом. В среду суд отложил вынесение приговорила из-за вопросов, возникших у суда к нему. "В деле водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, вскрылись новые обстоятельства. Суд из совещательной комнаты вынужден был вернуться к судебному следствию. Так требует закон. В ходе судебных прений стало известно, что у подсудимого на иждивении находится престарелая 82-летняя мать. Информацию озвучил защитник и просил признать это смягчающим вину подсудимого обстоятельством", - говорится в сообщении. Эти сведения в материалах уголовного дела на стадии предварительного следствия отсутствовали и в прениях сторон допрос подсудимого по закону не предусмотрен, а новое обстоятельство имеет значение при вынесении приговора, пояснили в суде. Бакарюкин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ). ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель двигался со скоростью более 120 километров в час вместо установленных 40 километров в час, не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.
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амурская область, происшествия, россия
Амурская область, Происшествия, Россия
В деле сбившего людей в Приамурье водителя появились новые обстоятельства
В деле водителя, сбившего людей в Приамурье, появились смягчающие обстоятельства
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Благовещенский районный суд вернется к расследованию по делу водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, из-за появившихся новых смягчающих обстоятельств, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.
Ранее в суде уже состоялись прения сторон по делу, подсудимый Евгений Бакарюкин выступил с последним словом. В среду суд отложил вынесение приговорила из-за вопросов, возникших у суда к нему.
"В деле водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко, вскрылись новые обстоятельства. Суд из совещательной комнаты вынужден был вернуться к судебному следствию. Так требует закон. В ходе судебных прений стало известно, что у подсудимого на иждивении находится престарелая 82-летняя мать. Информацию озвучил защитник и просил признать это смягчающим вину подсудимого обстоятельством", - говорится в сообщении.
Эти сведения в материалах уголовного дела на стадии предварительного следствия отсутствовали и в прениях сторон допрос подсудимого по закону не предусмотрен, а новое обстоятельство имеет значение при вынесении приговора, пояснили в суде.
Бакарюкин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц (часть 6 статьи 264 УК РФ
). ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель двигался со скоростью более 120 километров в час вместо установленных 40 километров в час, не справился с управлением автомобиля и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.