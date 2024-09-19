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Объем вложений России в гособлигации США упал до рекордного значения - РИА Новости, 19.09.2024
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00:57 19.09.2024 (обновлено: 01:40 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/vlozheniya-1973536452.html
Объем вложений России в гособлигации США упал до рекордного значения
Объем вложений России в гособлигации США упал до рекордного значения - РИА Новости, 19.09.2024
Объем вложений России в гособлигации США упал до рекордного значения
Россия в июле сократила объем вложений в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что стало самым низким показателем с начала 2020 года, говорится в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:57
2024-09-19T01:40
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Россия в июле сократила объем вложений в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что стало самым низким показателем с начала 2020 года, говорится в обнародованных в среду данных американского минфина. Согласно этим данным, еще в июне текущего года объем российских вложений в американские ценные бумаги составлял 44 миллиона долларов, в мае - 45 миллионов, в апреле - 46 миллионов. Ровно год назад этот показатель был зафиксирован ведомством на уровне 29 миллионов долларов, и в последующие 12 месяцев он колебался в промежутке от 28 миллионов до 73 миллионов. В текущем месяце объем российских вложений в долгосрочные гособлигации США составил 22 миллиона долларов, на краткосрочные пришлось всего 2 миллиона. Тем временем крупнейшим держателем американских ценных бумаг по-прежнему остается Япония, ее объем вложений по состоянию на июль 2024 года составляет 1,115 триллиона долларов. Второе место достается Китаю с его вложениями на сумму 776,5 миллиарда долларов. Тройку лидеров в этом списке замыкает Великобритания с 728,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240915/ssha-1972769733.html
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россия, сша, япония, экономика
Россия, США, Япония, Экономика
Объем вложений России в гособлигации США упал до рекордного значения

Объем вложений России в гособлигации США упал в июле до рекордных $24 миллионов

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Россия в июле сократила объем вложений в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что стало самым низким показателем с начала 2020 года, говорится в обнародованных в среду данных американского минфина.
Согласно этим данным, еще в июне текущего года объем российских вложений в американские ценные бумаги составлял 44 миллиона долларов, в мае - 45 миллионов, в апреле - 46 миллионов. Ровно год назад этот показатель был зафиксирован ведомством на уровне 29 миллионов долларов, и в последующие 12 месяцев он колебался в промежутке от 28 миллионов до 73 миллионов.
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В текущем месяце объем российских вложений в долгосрочные гособлигации США составил 22 миллиона долларов, на краткосрочные пришлось всего 2 миллиона.
Тем временем крупнейшим держателем американских ценных бумаг по-прежнему остается Япония, ее объем вложений по состоянию на июль 2024 года составляет 1,115 триллиона долларов. Второе место достается Китаю с его вложениями на сумму 776,5 миллиарда долларов. Тройку лидеров в этом списке замыкает Великобритания с 728,3 миллиарда долларов.
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