Объем вложений России в гособлигации США упал до рекордного значения
Объем вложений России в гособлигации США упал в июле до рекордных $24 миллионов
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Россия в июле сократила объем вложений в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что стало самым низким показателем с начала 2020 года, говорится в обнародованных в среду данных американского минфина.
Согласно этим данным, еще в июне текущего года объем российских вложений в американские ценные бумаги составлял 44 миллиона долларов, в мае - 45 миллионов, в апреле - 46 миллионов. Ровно год назад этот показатель был зафиксирован ведомством на уровне 29 миллионов долларов, и в последующие 12 месяцев он колебался в промежутке от 28 миллионов до 73 миллионов.
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В текущем месяце объем российских вложений в долгосрочные гособлигации США составил 22 миллиона долларов, на краткосрочные пришлось всего 2 миллиона.
Тем временем крупнейшим держателем американских ценных бумаг по-прежнему остается Япония, ее объем вложений по состоянию на июль 2024 года составляет 1,115 триллиона долларов. Второе место достается Китаю с его вложениями на сумму 776,5 миллиарда долларов. Тройку лидеров в этом списке замыкает Великобритания с 728,3 миллиарда долларов.
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