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Эксперты назвали подводные камни при расторжении вкладов и открытии новых - РИА Новости, 19.09.2024
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07:19 19.09.2024 (обновлено: 19:13 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/vklady-1973552165.html
Эксперты назвали подводные камни при расторжении вкладов и открытии новых
Эксперты назвали подводные камни при расторжении вкладов и открытии новых - РИА Новости, 19.09.2024
Эксперты назвали подводные камни при расторжении вкладов и открытии новых
Повышение процентных ставок на рынке депозитов зачастую не компенсирует убытки от недополученных процентов при досрочном закрытии старого вклада, поэтому при... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:19
2024-09-19T19:13
сравни.ру
экономика
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Повышение процентных ставок на рынке депозитов зачастую не компенсирует убытки от недополученных процентов при досрочном закрытии старого вклада, поэтому при решении закрыть депозит ради открытия нового по более высокой ставке лучше не торопиться, сказали РИА Новости эксперты сервиса "Сравни.ру". "В нынешних условиях на финансовом рынке, особенно в сфере банковских вкладов, важно принимать не молниеносные, а обдуманные решения. Многие клиенты сталкиваются с выбором: держать старые вклады или вкладываться в новые. Мы рекомендуем не торопиться с досрочным расторжением действующих вкладов", — говорят они. "Если осталось несколько месяцев до окончания действия вклада, в большинстве случаев лучше сохранить деньги на старом вкладе. Повышение процентных ставок на рынке зачастую не компенсирует убытки от недополученных процентов", — добавляют эксперты. При выборе новых вкладов следует учитывать, что банки часто предлагают более высокие ставки только для новых клиентов. Однако такие предложения могут сопровождаться дополнительными условиями: активными действиями с другими банковскими продуктами, такими как расходы по картам или подключение к премиальным тарифам. Поэтому простое перекладывание средств в том же банке под заманчивую процентную ставку может не сработать, предупреждают в "Сравни.ру". "Рекомендуем рассмотреть возможность использования популярных маркетплейсов для вкладов. Они позволяют легко переводить средства в новые банки, сохранив статус нового клиента и получив все бонусы, без необходимости открывать новые счета или карты. Также стоит упомянуть накопительные счета, однако здесь нужно быть особенно внимательными. Часто повышенные ставки действуют первые два-три месяца, после чего могут значительно снизиться. Более того, банки могут устанавливать лимиты на суммы, при которых действуют участники акций, что немаловажно", — обращают внимание эксперты. "Не стоит гнаться за высокими рекламируемыми ставками без проверки подводных камней. &lt;…&gt; Видя возможные изменения в стратегии Центрального банка, стоит помнить, что банки будут искать способы компенсировать увеличенные расходы. Поэтому внимание к условиям вкладов становится критически важным", — добавляют эксперты сервиса.
https://ria.ru/20240913/stavka-1972603003.html
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сравни.ру, экономика
Сравни.ру, Экономика
Эксперты назвали подводные камни при расторжении вкладов и открытии новых

"Сравни.ру": в расторжении вкладов ради открытия новых есть подводные камни

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница в отделении банка
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Повышение процентных ставок на рынке депозитов зачастую не компенсирует убытки от недополученных процентов при досрочном закрытии старого вклада, поэтому при решении закрыть депозит ради открытия нового по более высокой ставке лучше не торопиться, сказали РИА Новости эксперты сервиса "Сравни.ру".
"В нынешних условиях на финансовом рынке, особенно в сфере банковских вкладов, важно принимать не молниеносные, а обдуманные решения. Многие клиенты сталкиваются с выбором: держать старые вклады или вкладываться в новые. Мы рекомендуем не торопиться с досрочным расторжением действующих вкладов", — говорят они.
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"Если осталось несколько месяцев до окончания действия вклада, в большинстве случаев лучше сохранить деньги на старом вкладе. Повышение процентных ставок на рынке зачастую не компенсирует убытки от недополученных процентов", — добавляют эксперты.
При выборе новых вкладов следует учитывать, что банки часто предлагают более высокие ставки только для новых клиентов. Однако такие предложения могут сопровождаться дополнительными условиями: активными действиями с другими банковскими продуктами, такими как расходы по картам или подключение к премиальным тарифам. Поэтому простое перекладывание средств в том же банке под заманчивую процентную ставку может не сработать, предупреждают в "Сравни.ру".
"Рекомендуем рассмотреть возможность использования популярных маркетплейсов для вкладов. Они позволяют легко переводить средства в новые банки, сохранив статус нового клиента и получив все бонусы, без необходимости открывать новые счета или карты. Также стоит упомянуть накопительные счета, однако здесь нужно быть особенно внимательными. Часто повышенные ставки действуют первые два-три месяца, после чего могут значительно снизиться. Более того, банки могут устанавливать лимиты на суммы, при которых действуют участники акций, что немаловажно", — обращают внимание эксперты.
"Не стоит гнаться за высокими рекламируемыми ставками без проверки подводных камней. <…> Видя возможные изменения в стратегии Центрального банка, стоит помнить, что банки будут искать способы компенсировать увеличенные расходы. Поэтому внимание к условиям вкладов становится критически важным", — добавляют эксперты сервиса.
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