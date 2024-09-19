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VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии "ВКонтакте" - РИА Новости, 19.09.2024
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14:48 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/vk-1973646687.html
VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии "ВКонтакте"
VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии "ВКонтакте" - РИА Новости, 19.09.2024
VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии "ВКонтакте"
VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии социальной сети "ВКонтакте" - пользователям стал доступен новый дизайн, упрощенная навигация и папки с чатами,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:48
2024-09-19T14:48
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии социальной сети "ВКонтакте" - пользователям стал доступен новый дизайн, упрощенная навигация и папки с чатами, говорится в пресс-релизе компании. "Пользователям стал доступен новый интерфейс "VK Мессенджера" в веб-версии соцсети. Он включает в себя новый дизайн, функциональность и инфраструктуру. В новом интерфейсе упрощена навигация и доступны папки с чатами. Переключиться на него можно в меню мессенджера", - сказано в релизе. Появилась возможность устанавливать тематическое и цветовое оформление в чатах. Если нажать на фотографию или имя собеседника в чате, то откроется карточка с материалами беседы и основной информацией. Добавились и новые функции: например, расшифровка видеосообщений, анимированные реакции, переход в меню действий по правому клику. Пользователи теперь могут отправлять тихие сообщения, которые приходят беззвучно, а также исчезающие сообщения с таймером автоматического удаления. "Скорость загрузки нового интерфейса в среднем выше на 30%, а переход в "VK Мессенджер" из других разделов соцсети моментальный. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению кодовой базы. Разработчики "VK Мессенджера" с нуля написали новый программный код, который стал единой базой для всех веб-версий сервиса: сайта "ВКонтакте", фаст-чатов, десктопного приложения и веб-версии web.vk.me. Новая технологическая платформа позволяет в два раза быстрее внедрять оптимизации и новые функции для пользователей", - отметили в компании.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии "ВКонтакте"

VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии соцсети "ВКонтакте"

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. VK обновила интерфейс мессенджера в веб-версии социальной сети "ВКонтакте" - пользователям стал доступен новый дизайн, упрощенная навигация и папки с чатами, говорится в пресс-релизе компании.
"Пользователям стал доступен новый интерфейс "VK Мессенджера" в веб-версии соцсети. Он включает в себя новый дизайн, функциональность и инфраструктуру. В новом интерфейсе упрощена навигация и доступны папки с чатами. Переключиться на него можно в меню мессенджера", - сказано в релизе.
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17 сентября, 17:03
Появилась возможность устанавливать тематическое и цветовое оформление в чатах. Если нажать на фотографию или имя собеседника в чате, то откроется карточка с материалами беседы и основной информацией.
Добавились и новые функции: например, расшифровка видеосообщений, анимированные реакции, переход в меню действий по правому клику. Пользователи теперь могут отправлять тихие сообщения, которые приходят беззвучно, а также исчезающие сообщения с таймером автоматического удаления.
"Скорость загрузки нового интерфейса в среднем выше на 30%, а переход в "VK Мессенджер" из других разделов соцсети моментальный. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению кодовой базы. Разработчики "VK Мессенджера" с нуля написали новый программный код, который стал единой базой для всех веб-версий сервиса: сайта "ВКонтакте", фаст-чатов, десктопного приложения и веб-версии web.vk.me. Новая технологическая платформа позволяет в два раза быстрее внедрять оптимизации и новые функции для пользователей", - отметили в компании.
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