https://ria.ru/20240919/vertolet-1973658693.html

Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 19.09.2024

Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало видео. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:22

2024-09-19T15:22

2024-09-19T16:01

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало видео."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении министерства.После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета."По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html

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Удар экипажа Ми-28 по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в курском приграничье Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-09-19T15:22 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)