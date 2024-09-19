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Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:22 19.09.2024 (обновлено: 16:01 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/vertolet-1973658693.html
Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 19.09.2024
Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало видео. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:22
2024-09-19T16:01
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало видео."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении министерства.После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета."По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973652647.html
россия
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Удар экипажа Ми-28 по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в курском приграничье
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ми-28НМ уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

Вертолет Ми-28НМ уничтожил применил огонь ракетами по ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении министерства.
После нанесения удара экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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