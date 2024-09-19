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СМИ: кинопродюсер Вайнштейн не признал вину по обвинению в изнасиловании - РИА Новости, 19.09.2024
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05:27 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/vaynshteyn-1973548067.html
СМИ: кинопродюсер Вайнштейн не признал вину по обвинению в изнасиловании
СМИ: кинопродюсер Вайнштейн не признал вину по обвинению в изнасиловании - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ: кинопродюсер Вайнштейн не признал вину по обвинению в изнасиловании
Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн не признал вину по обвинению об изнасиловании, предположительно, совершенном в 2006 году, сообщает телеканал NBC News. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:27
2024-09-19T05:27
нью-йорк (город)
харви вайнштейн
манхэттен
лос-анджелес
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн не признал вину по обвинению об изнасиловании, предположительно, совершенном в 2006 году, сообщает телеканал NBC News. Телеканал ABC 12 сентября сообщил, что прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, не озвучив их содержание. "Вайнштейн, прибывший в суд Манхэттена в инвалидной коляске, не признал себя виновным по одному пункту обвинения в насильственных действиях сексуального характера первой степени", - говорится в материале. Согласно обвинению, преступление произошло в конце апреля - начале мая 2006 года в отеле района Манхэттен в Нью-Йорке. Имя потерпевшей не называется. Телеканал указывает, что на заседании Вайнштейн присутствовал в инвалидной коляске, так как ранее 9 сентября перенес срочную госпитализацию и операцию на сердце. По данным телеканала, общее число женщин, обвинивших Вайнштейна в изнасиловании либо домогательствах, превысило 80. Суд присяжных в Нью-Йорке признал в 2020 году Вайнштейна виновным по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу, он был приговорен в 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор и рекомендовали назначить новое разбирательство на основании того, что суд шел с нарушениями. Впоследствии прокуратура Манхэттена заявила, что ведет расследование новых показаний от трех предполагаемых жертв сексуальных преступлений Вайнштейна, на основании которых может быть начат новый процесс против него. Помимо дела в Нью-Йорке, Вайнштейн также был приговорен судом Лос-Анджелеса к 16 годам тюрьмы за изнасилование, соответствующий приговор был вынесен в 2022 году. Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.
https://ria.ru/20240726/harvi-1962088509.html
https://ria.ru/20240910/donaldson-1971903533.html
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нью-йорк (город)
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нью-йорк (город), харви вайнштейн, манхэттен, лос-анджелес
Нью-Йорк (город), Харви Вайнштейн, Манхэттен, Лос-Анджелес
СМИ: кинопродюсер Вайнштейн не признал вину по обвинению в изнасиловании

NBC: кинопродюсер Вайнштейн не признал вину по новому обвинению в изнасиловании

© AP Photo / John MinchilloХарви Вайнштейн
Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / John Minchillo
Харви Вайнштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн не признал вину по обвинению об изнасиловании, предположительно, совершенном в 2006 году, сообщает телеканал NBC News.
Телеканал ABC 12 сентября сообщил, что прокуратура Нью-Йорка выдвинула новые обвинения в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна, не озвучив их содержание.
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"Вайнштейн, прибывший в суд Манхэттена в инвалидной коляске, не признал себя виновным по одному пункту обвинения в насильственных действиях сексуального характера первой степени", - говорится в материале.
Согласно обвинению, преступление произошло в конце апреля - начале мая 2006 года в отеле района Манхэттен в Нью-Йорке. Имя потерпевшей не называется.
Телеканал указывает, что на заседании Вайнштейн присутствовал в инвалидной коляске, так как ранее 9 сентября перенес срочную госпитализацию и операцию на сердце.
По данным телеканала, общее число женщин, обвинивших Вайнштейна в изнасиловании либо домогательствах, превысило 80.
Суд присяжных в Нью-Йорке признал в 2020 году Вайнштейна виновным по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу, он был приговорен в 23 годам заключения, однако в апреле 2024 года апелляционный суд отменил приговор и рекомендовали назначить новое разбирательство на основании того, что суд шел с нарушениями.
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Впоследствии прокуратура Манхэттена заявила, что ведет расследование новых показаний от трех предполагаемых жертв сексуальных преступлений Вайнштейна, на основании которых может быть начат новый процесс против него.
Помимо дела в Нью-Йорке, Вайнштейн также был приговорен судом Лос-Анджелеса к 16 годам тюрьмы за изнасилование, соответствующий приговор был вынесен в 2022 году.
Дело против Вайнштейна стало одним из самых громких в истории Голливуда и мирового кинематографа, десятки женщин, в том числе звезды мировой величины обвинили продюсера, основателя студии Miramax, в сексуальном насилии. Сам Вайнштейн обвинения отрицал и заявлял, что все контакты происходили по взаимному согласию.
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