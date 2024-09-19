https://ria.ru/20240919/uzhgorod-1973625842.html
Военкомат в Ужгороде мобилизовал весь техперсонал местного театра
Военкомат в Ужгороде мобилизовал весь техперсонал местного театра - РИА Новости, 19.09.2024
Военкомат в Ужгороде мобилизовал весь техперсонал местного театра
Военкомат в Ужгороде на западе Украины мобилизовал весь технический персонал местного театра, сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:23
2024-09-19T13:23
2024-09-19T13:23
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военкомат в Ужгороде на западе Украины мобилизовал весь технический персонал местного театра, сообщило украинское агентство УНИАН. "ТЦК (военкомат - ред.) в Ужгороде мобилизовал весь технический состав художественного проекта "МУР" перед спектаклем", - говорится в сообщении. Как сообщают журналисты, облава произошла непосредственно перед спектаклем, из-за чего актерам пришлось самим собирать и разбирать декорации, настраивать свет и выполнять другие работы, которые обычно проводят технические специалисты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240805/voenkomat-1964084269.html
https://ria.ru/20240916/vsu-1972867676.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ужгород, украина
Военкомат в Ужгороде мобилизовал весь техперсонал местного театра
Военкомат в Ужгороде мобилизовал весь техперсонал театра "МУР" перед спектаклем
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Военкомат в Ужгороде на западе Украины мобилизовал весь технический персонал местного театра, сообщило украинское агентство УНИАН
.
"ТЦК (военкомат - ред.) в Ужгороде мобилизовал весь технический состав художественного проекта "МУР" перед спектаклем", - говорится в сообщении.
Как сообщают журналисты, облава произошла непосредственно перед спектаклем, из-за чего актерам пришлось самим собирать и разбирать декорации, настраивать свет и выполнять другие работы, которые обычно проводят технические специалисты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.