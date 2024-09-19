Узбекистан будет председательствовать в совете по космосу стран СНГ
Узбекистан будет председательствовать в совете СНГ по космосу в 2024-2025 годах
© Depositphotos.com / weissdergeierТашкент
© Depositphotos.com / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Узбекистан будет председательствовать в межгосударственном совете по космосу стран СНГ в 2024-2025 годах, передаёт корреспондент РИА Новости.
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"Исполнительный комитет СНГ предлагает избрать председателем совета на 2024-2025 годы члена совета от Республики Узбекистан директора агентства космических исследований технологий при кабинете министров Республики Узбекистан (Узбеккосмос – ред.) Кадирова Шухрата Муннаваровича", - сказал директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин.
Участники заседания единогласно поддержали кандидатуру главы Узбеккосмоса. В соответствии с нормативными документами председательство в совете осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023-2024 году председателем в этой структуре содружества был Таджикистан.
"Я хотел предложить вывести наше сотрудничество в сфере космического образования на качественную новый уровень и инициировать реализацию совместных проектов по повышению квалификации молодых специалистов", - сообщил Кадиров.
Глава Узбеккосмоса отметил, что перед советом стоят амбициозные задачи по развитию космической деятельности на ближайшие годы, координации усилий в рамках ООН и дальнейшему углублению сотрудничества в области космических технологий.