https://ria.ru/20240919/uzbekistan-1973556858.html

Узбекистан будет председательствовать в совете по космосу стран СНГ

Узбекистан будет председательствовать в совете по космосу стран СНГ - РИА Новости, 19.09.2024

Узбекистан будет председательствовать в совете по космосу стран СНГ

Узбекистан будет председательствовать в межгосударственном совете по космосу стран СНГ в 2024-2025 годах, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:45

2024-09-19T08:45

2024-09-19T08:45

космос - риа наука

ташкент

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ТАШКЕНТ, 19 сен – РИА Новости. Узбекистан будет председательствовать в межгосударственном совете по космосу стран СНГ в 2024-2025 годах, передаёт корреспондент РИА Новости. Пятое заседание межгоссовета по космосу стран СНГ открылось в Ташкенте в четверг. "Исполнительный комитет СНГ предлагает избрать председателем совета на 2024-2025 годы члена совета от Республики Узбекистан директора агентства космических исследований технологий при кабинете министров Республики Узбекистан (Узбеккосмос – ред.) Кадирова Шухрата Муннаваровича", - сказал директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин. Участники заседания единогласно поддержали кандидатуру главы Узбеккосмоса. В соответствии с нормативными документами председательство в совете осуществляет поочередно каждая страна СНГ в алфавитном порядке. В 2023-2024 году председателем в этой структуре содружества был Таджикистан. "Я хотел предложить вывести наше сотрудничество в сфере космического образования на качественную новый уровень и инициировать реализацию совместных проектов по повышению квалификации молодых специалистов", - сообщил Кадиров. Глава Узбеккосмоса отметил, что перед советом стоят амбициозные задачи по развитию космической деятельности на ближайшие годы, координации усилий в рамках ООН и дальнейшему углублению сотрудничества в области космических технологий.

https://ria.ru/20240709/armeniya-1958494308.html

https://ria.ru/20240703/sng-1957089665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, ташкент, таджикистан, снг, оон, узбекистан