https://ria.ru/20240919/upts-1973621116.html

Рейдеры захватили храм канонической УПЦ в Киевской области, сообщили СМИ

Рейдеры захватили храм канонической УПЦ в Киевской области, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Рейдеры захватили храм канонической УПЦ в Киевской области, сообщили СМИ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:11

2024-09-19T13:11

2024-09-19T13:11

киевская область

украина

россия

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Калита, расположенном в Киевской области, сообщает Союз православных журналистов. "В поселке Калита Броварского района (Киевской области - ред.) сторонники ПЦУ захватили Свято-Николаевский храм УПЦ... В храм пришли неизвестные в балаклавах и военной форме, они срезали замки и повесили на двери храма свои", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. Никаких документов, подтверждающих правомерность подобных действий, предъявлено не было, сообщил источник, на которого ссылается союз. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240913/upts-1972557908.html

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киевская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц