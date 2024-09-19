Рейдеры захватили храм канонической УПЦ в Киевской области, сообщили СМИ
СПЖ: сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ в поселке Калита
© Фото : Трибуна БроварыСторонники ПЦУ в Свято-Николаевском храме в поселке Калита
© Фото : Трибуна Бровары
Сторонники ПЦУ в Свято-Николаевском храме в поселке Калита
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке Калита, расположенном в Киевской области, сообщает Союз православных журналистов.
"В поселке Калита Броварского района (Киевской области - ред.) сторонники ПЦУ захватили Свято-Николаевский храм УПЦ... В храм пришли неизвестные в балаклавах и военной форме, они срезали замки и повесили на двери храма свои", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
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Никаких документов, подтверждающих правомерность подобных действий, предъявлено не было, сообщил источник, на которого ссылается союз.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял законопроект о ее фактическом запрете на всей территории государства. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".