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В Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека после массовой драки - РИА Новости, 19.09.2024
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11:48 19.09.2024 (обновлено: 15:03 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/umvd-1973589135.html
В Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека после массовой драки
В Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека после массовой драки - РИА Новости, 19.09.2024
В Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека после массовой драки
Силовики задержали в городе Тутаев Ярославской области более 20 человек после конфликта, сообщило управление МВД по региону. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:48
2024-09-19T15:03
происшествия
тутаев
ярославская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Силовики задержали в городе Тутаев Ярославской области более 20 человек после конфликта, сообщило управление МВД по региону."Оперативниками управления уголовного розыска &lt;...&gt; при содействии спецподразделений регионального управления Росгвардии проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек, изъято семь единиц травматического оружия", — заявили в ведомстве.На задержанных составили административные протоколы по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". Силовики продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.Накануне вечером в полицию поступило сообщение, что на Соборной улице в Тутаеве собралась группа людей, которые могут быть вооружены.После этого администрация Тутаевского района опубликовала пресс-релиз о том, что в центральном парке города "молодые люди устроили драку". Сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали всех участников, началось расследование.Кроме того, Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека.
https://ria.ru/20240912/kuban-1972286062.html
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тутаев
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происшествия, тутаев, ярославская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Тутаев, Ярославская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
В Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека после массовой драки

В ярославском Тутаеве задержали 21 человека, изъяли 7 единиц оружия

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов задерживают участников драки в Тутаеве Ярославской области
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников драки в Тутаеве Ярославской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников драки в Тутаеве Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Силовики задержали в городе Тутаев Ярославской области более 20 человек после конфликта, сообщило управление МВД по региону.
"Оперативниками управления уголовного розыска <...> при содействии спецподразделений регионального управления Росгвардии проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек, изъято семь единиц травматического оружия", — заявили в ведомстве.
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На задержанных составили административные протоколы по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". Силовики продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.
Накануне вечером в полицию поступило сообщение, что на Соборной улице в Тутаеве собралась группа людей, которые могут быть вооружены.
После этого администрация Тутаевского района опубликовала пресс-релиз о том, что в центральном парке города "молодые люди устроили драку". Сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали всех участников, началось расследование.
Кроме того, Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека.
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ПроисшествияТутаевЯрославская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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