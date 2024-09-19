В Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека после массовой драки
В ярославском Тутаеве задержали 21 человека, изъяли 7 единиц оружия
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов задерживают участников драки в Тутаеве Ярославской области
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников драки в Тутаеве Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Силовики задержали в городе Тутаев Ярославской области более 20 человек после конфликта, сообщило управление МВД по региону.
"Оперативниками управления уголовного розыска <...> при содействии спецподразделений регионального управления Росгвардии проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек, изъято семь единиц травматического оружия", — заявили в ведомстве.
На задержанных составили административные протоколы по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". Силовики продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.
Накануне вечером в полицию поступило сообщение, что на Соборной улице в Тутаеве собралась группа людей, которые могут быть вооружены.
После этого администрация Тутаевского района опубликовала пресс-релиз о том, что в центральном парке города "молодые люди устроили драку". Сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали всех участников, началось расследование.
Кроме того, Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека.
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