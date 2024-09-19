https://ria.ru/20240919/umvd-1973589135.html

В Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека после массовой драки

В Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека после массовой драки - РИА Новости, 19.09.2024

В Тутаеве Ярославской области задержали 21 человека после массовой драки

Силовики задержали в городе Тутаев Ярославской области более 20 человек после конфликта, сообщило управление МВД по региону. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:48

2024-09-19T11:48

2024-09-19T15:03

происшествия

тутаев

ярославская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973562330_0:0:816:459_1920x0_80_0_0_942e16d14438bf14e9f89a1466ce76d6.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Силовики задержали в городе Тутаев Ярославской области более 20 человек после конфликта, сообщило управление МВД по региону."Оперативниками управления уголовного розыска <...> при содействии спецподразделений регионального управления Росгвардии проведены мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий, задержан 21 человек, изъято семь единиц травматического оружия", — заявили в ведомстве.На задержанных составили административные протоколы по статье "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции". Силовики продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.Накануне вечером в полицию поступило сообщение, что на Соборной улице в Тутаеве собралась группа людей, которые могут быть вооружены.После этого администрация Тутаевского района опубликовала пресс-релиз о том, что в центральном парке города "молодые люди устроили драку". Сотрудники ОМОНа и СОБРа задержали всех участников, началось расследование.Кроме того, Telegram-канал Mash опубликовал видео, которое, как утверждается, снято в Тутаеве. На кадрах видно, как люди в камуфляжной форме задерживают человека.

https://ria.ru/20240912/kuban-1972286062.html

https://ria.ru/20240909/politsiya-1971541827.html

тутаев

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тутаев, ярославская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия