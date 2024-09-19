Украинский дипломат пожаловался, что у Запада нет стратегии помощи Киеву
Ельченко: у Запада нет стратегии помощи Украине, он по капле поставляет оружие
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Запад не имеет четкой стратегии помощи Украине для победы в конфликте, он лишь "по капле" поставляет оружие, пожаловался в четверг бывший украинский посол в США Владимир Ельченко.
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"Нет четкой стратегии ни у Вашингтона, ни у Запада в целом относительно помощи для победы Украины. Сейчас все сводится к тому, чтобы по капле поставлять нам оружие. Мы благодарны, ведь без этой помощи могли бы уже не смогли существовать", - приводит слова Ельченко украинский телеканал "Эспрессо".
При этом он добавил, что сложившаяся нынешняя ситуация не может продолжаться бесконечно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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