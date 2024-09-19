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Украинский дипломат пожаловался, что у Запада нет стратегии помощи Киеву - РИА Новости, 19.09.2024
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23:30 19.09.2024 (обновлено: 23:37 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973733784.html
Украинский дипломат пожаловался, что у Запада нет стратегии помощи Киеву
Украинский дипломат пожаловался, что у Запада нет стратегии помощи Киеву - РИА Новости, 19.09.2024
Украинский дипломат пожаловался, что у Запада нет стратегии помощи Киеву
Запад не имеет четкой стратегии помощи Украине для победы в конфликте, он лишь "по капле" поставляет оружие, пожаловался в четверг бывший украинский посол в США РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:30
2024-09-19T23:37
в мире
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сша
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Запад не имеет четкой стратегии помощи Украине для победы в конфликте, он лишь "по капле" поставляет оружие, пожаловался в четверг бывший украинский посол в США Владимир Ельченко. "Нет четкой стратегии ни у Вашингтона, ни у Запада в целом относительно помощи для победы Украины. Сейчас все сводится к тому, чтобы по капле поставлять нам оружие. Мы благодарны, ведь без этой помощи могли бы уже не смогли существовать", - приводит слова Ельченко украинский телеканал "Эспрессо". При этом он добавил, что сложившаяся нынешняя ситуация не может продолжаться бесконечно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, владимир ельченко, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Ельченко, Сергей Лавров, НАТО
Украинский дипломат пожаловался, что у Запада нет стратегии помощи Киеву

Ельченко: у Запада нет стратегии помощи Украине, он по капле поставляет оружие

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Запад не имеет четкой стратегии помощи Украине для победы в конфликте, он лишь "по капле" поставляет оружие, пожаловался в четверг бывший украинский посол в США Владимир Ельченко.
«
"Нет четкой стратегии ни у Вашингтона, ни у Запада в целом относительно помощи для победы Украины. Сейчас все сводится к тому, чтобы по капле поставлять нам оружие. Мы благодарны, ведь без этой помощи могли бы уже не смогли существовать", - приводит слова Ельченко украинский телеканал "Эспрессо".
При этом он добавил, что сложившаяся нынешняя ситуация не может продолжаться бесконечно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Украине дали понять, что союзники не в состоянии помочь ей, пишут СМИ
11 сентября, 08:51
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЕльченкоСергей ЛавровНАТО
 
 
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