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СМИ: связь на Украине в случае блэкаута проработает около четырех часов - РИА Новости, 19.09.2024
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21:19 19.09.2024 (обновлено: 21:29 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973724889.html
СМИ: связь на Украине в случае блэкаута проработает около четырех часов
СМИ: связь на Украине в случае блэкаута проработает около четырех часов - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ: связь на Украине в случае блэкаута проработает около четырех часов
Крупнейшие операторы на Украине смогут обеспечивать связь в условиях блэкаута не более, чем на протяжении четырех часов, следует из материала, опубликованного... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:19
2024-09-19T21:29
в мире
украина
россия
дмитрий песков
киевстар
vodafone
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Крупнейшие операторы на Украине смогут обеспечивать связь в условиях блэкаута не более, чем на протяжении четырех часов, следует из материала, опубликованного украинским телеканалом "Общественное". "Общественное" пообщалось с представителями трех крупнейших украинских операторов связи: "Киевстар", lifecell и Vodafone. В компаниях поделились своими оценками работоспособности сетей в случае полного отключения электроснабжения, соответствующий материал опубликован на сайте телеканала. В "Киевстар" журналистам заявили, что только 60% площадок компании с базовыми станциями связи могут работать без света более четырех часов, еще 40% - "два-три часа". Больше половины станций lifecell оборудованы батареями, которых хватит тоже "примерно на четыре часа", остальные не имеют источников бесперебойного питания. Как заявили представители Vodafone журналистам "Общественного", все их станции оснащены батареями, большинство из них протянет без света "от четырех до шести часов". Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и воды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1948021243.html
https://ria.ru/20240408/blekaut-1938540943.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, киевстар, vodafone , еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Киевстар, Vodafone , Еврокомиссия
СМИ: связь на Украине в случае блэкаута проработает около четырех часов

"Общественное": связь на Украине в случае блэкаута проработает четыре часа

© iStock.com / SitthiphongТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Крупнейшие операторы на Украине смогут обеспечивать связь в условиях блэкаута не более, чем на протяжении четырех часов, следует из материала, опубликованного украинским телеканалом "Общественное".
"Общественное" пообщалось с представителями трех крупнейших украинских операторов связи: "Киевстар", lifecell и Vodafone. В компаниях поделились своими оценками работоспособности сетей в случае полного отключения электроснабжения, соответствующий материал опубликован на сайте телеканала.
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В "Киевстар" журналистам заявили, что только 60% площадок компании с базовыми станциями связи могут работать без света более четырех часов, еще 40% - "два-три часа". Больше половины станций lifecell оборудованы батареями, которых хватит тоже "примерно на четыре часа", остальные не имеют источников бесперебойного питания. Как заявили представители Vodafone журналистам "Общественного", все их станции оснащены батареями, большинство из них протянет без света "от четырех до шести часов".
Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры или порядка 9 ГВт мощностей, население зимой может остаться без отопления и воды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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