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"Захотят отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине
"Захотят отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине - РИА Новости, 19.09.2024
"Захотят отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине
ВСУ могут устроить военный переворот в ответ на провальную операцию Владимира Зеленского в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:44
2024-09-19T20:44
2024-09-19T20:44
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ВСУ могут устроить военный переворот в ответ на провальную операцию Владимира Зеленского в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я полагаю, что есть солдаты, у которых сослуживцы погибли в этой атаке на Курскую область и которые будут весьма недовольны Зеленским, и нельзя исключить возможность того, что они захотят отомстить", — предположил он.По словам эксперта, популярность главы киевского режима резко падает. При этом ему все сложнее командовать войсками, добавил Джонсон.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить на этом в вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973719476.html
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в мире, курская область, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Верховная Рада Украины
"Захотят отомстить". В США заговорили о военном перевороте на Украине
Джонсон: ВСУ могут захотеть отомстить Зеленскому за атаку на Курскую область