https://ria.ru/20240919/ukraina-1973598108.html
СМИ узнали о заморозке проекта по поставке польской электроэнергии Украине
СМИ узнали о заморозке проекта по поставке польской электроэнергии Украине - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ узнали о заморозке проекта по поставке польской электроэнергии Украине
Проект строительства новой линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС фактически заморожен и не имеет шансов на реализацию, передает агентство... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:18
2024-09-19T12:18
2024-09-19T12:18
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Проект строительства новой линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС фактически заморожен и не имеет шансов на реализацию, передает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. В июле СМИ писали, что Киев и Варшава рассматривают такой вариант увеличения импорта польской электроэнергии на Украину, как строительство второй линии электропередачи Жешув - Хмельницкая АЭС. Как сообщил в том же месяце премьер-министр Польши Дональд Туск, Варшава работает над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, не платя за выбросы, а произведенную электроэнергию за европейские деньги через энергомост передавать Украине. "Проект по производству электроэнергии Польшей для Украины на сегодняшний день так и не начали реализовывать, он находится практически в замороженном состоянии", - сообщает агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, относительно этого проекта нет ничего нового, кроме заявлений, сделанных польской стороной еще летом. Собеседник агентства считает, что пока эта идея почти не имеет шансов на реализацию ввиду технических и политических обстоятельств. В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
https://ria.ru/20240916/tes-1972557460.html
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в мире, украина, польша, хмельницкая аэс
В мире, Украина, Польша, Хмельницкая АЭС
СМИ узнали о заморозке проекта по поставке польской электроэнергии Украине
РБК-Украина: проект строительства новой ЛЭП Жешув - Хмельницкая АЭС заморожен