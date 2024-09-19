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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы" - РИА Новости, 19.09.2024
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09:53 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы" - РИА Новости, 19.09.2024
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского есть лишние две буквы,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:53
2024-09-19T09:53
в мире
владимир зеленский
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского есть лишние две буквы, так как на практике это план беды для украинского народа. Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. По его словам, ни о какой заморозке военного конфликта не может быть речи. "Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому также стоит готовиться к плану с одним главным пунктом: "капитуляция киевского режима". "Зеленскому не надо строить планов победы. Его ждет один план – план капитуляции. Никакие другие планы не пройдут и не сработают", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973545589.html
https://ria.ru/20240827/plan-1968858075.html
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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"

Депутат Шеремет: в "плане победы" Зеленского есть лишние две буквы

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского есть лишние две буквы, так как на практике это план беды для украинского народа.
Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. По его словам, ни о какой заморозке военного конфликта не может быть речи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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"Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Зеленскому также стоит готовиться к плану с одним главным пунктом: "капитуляция киевского режима".
"Зеленскому не надо строить планов победы. Его ждет один план – план капитуляции. Никакие другие планы не пройдут и не сработают", - сказал депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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В миреВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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