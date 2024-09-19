https://ria.ru/20240919/ukraina-1973564359.html

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы" - РИА Новости, 19.09.2024

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о "плане победы"

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского есть лишние две буквы,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:53

2024-09-19T09:53

2024-09-19T09:53

в мире

владимир зеленский

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что в так называемом "плане победы" Владимира Зеленского есть лишние две буквы, так как на практике это план беды для украинского народа. Зеленский ранее в своём Telegram-канале заявил, что уже полностью подготовлен план "победы" Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. По его словам, ни о какой заморозке военного конфликта не может быть речи. "Зеленский продолжает толкать Украину в пропасть, а её народ к уничтожению. Его план победы на практике станет планом беды для украинского народа. Так что Зеленскому стоит называть вещи своими именами, не врать населению и мировому сообществу, и вычеркнуть первые две лишние буквы из слова победа", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленскому также стоит готовиться к плану с одним главным пунктом: "капитуляция киевского режима". "Зеленскому не надо строить планов победы. Его ждет один план – план капитуляции. Никакие другие планы не пройдут и не сработают", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240919/zelenskiy-1973545589.html

https://ria.ru/20240827/plan-1968858075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф