https://ria.ru/20240919/ukraina-1973552645.html

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 19.09.2024

На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на четверг несколько объектов инфраструктуры на РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T07:33

2024-09-19T07:33

2024-09-19T07:33

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на четверг несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в регионе прозвучало более 160 взрывов. По его словам, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры, но при этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973463947.html

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запорожская область, киев, украина, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, в мире