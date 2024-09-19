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Правительство направит средства на поддержку инвестпроектов в Туве - РИА Новости, 19.09.2024
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15:17 19.09.2024 (обновлено: 15:36 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/tuva-1973655490.html
Правительство направит средства на поддержку инвестпроектов в Туве
Правительство направит средства на поддержку инвестпроектов в Туве - РИА Новости, 19.09.2024
Правительство направит средства на поддержку инвестпроектов в Туве
Правительство России направит 4 миллиарда рублей на инвестиционные проекты по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тува, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:17
2024-09-19T15:36
экономика
республика тыва
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство России направит 4 миллиарда рублей на инвестиционные проекты по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тува, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство направит 4 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тыва, которая обладает значительными сырьевыми запасами", - сообщил он в ходе заседания правительства в четверг.Такое решение, по его словам, повысит привлекательность этой сферы для бизнеса, поможет в освоении крупных месторождений, поддержит строительство новых горно-обогатительных комбинатов и придаст дополнительный импульс развитию всего региона.Как указано в Telegram-канале правительства, это федеральное финансирование позволит построить воздушные линии электропередачи и другие объекты энергетической инфраструктуры, необходимые для работы горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении, строительство которого намерен вести частный инвестор.Премьер на заседании особо обратил внимание на необходимость обеспечить потребности растущей российской экономики в стратегических видах сырья, таких как алюминий, никель, медь, редкоземельные и другие цветные металлы."Они сейчас имеют огромное значение для отечественной промышленности, для укрепления технологического суверенитета в самых разных секторах в условиях внешнего санкционного давления, прежде всего в авиастроении, автопроме, микроэлектронике, атомной промышленности, химической индустрии", - пояснил он.
https://ria.ru/20240902/putin-1969988222.html
https://ria.ru/20240902/tuva-1970003299.html
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экономика, республика тыва, россия, михаил мишустин
Экономика, Республика Тыва, Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит средства на поддержку инвестпроектов в Туве

Правительство направит четыре миллиарда рублей на поддержку проектов в Туве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство России направит 4 миллиарда рублей на инвестиционные проекты по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тува, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство направит 4 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тыва, которая обладает значительными сырьевыми запасами", - сообщил он в ходе заседания правительства в четверг.
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Такое решение, по его словам, повысит привлекательность этой сферы для бизнеса, поможет в освоении крупных месторождений, поддержит строительство новых горно-обогатительных комбинатов и придаст дополнительный импульс развитию всего региона.
Как указано в Telegram-канале правительства, это федеральное финансирование позволит построить воздушные линии электропередачи и другие объекты энергетической инфраструктуры, необходимые для работы горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении, строительство которого намерен вести частный инвестор.
Премьер на заседании особо обратил внимание на необходимость обеспечить потребности растущей российской экономики в стратегических видах сырья, таких как алюминий, никель, медь, редкоземельные и другие цветные металлы.
"Они сейчас имеют огромное значение для отечественной промышленности, для укрепления технологического суверенитета в самых разных секторах в условиях внешнего санкционного давления, прежде всего в авиастроении, автопроме, микроэлектронике, атомной промышленности, химической индустрии", - пояснил он.
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ЭкономикаРеспублика ТываРоссияМихаил Мишустин
 
 
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