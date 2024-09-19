https://ria.ru/20240919/tuva-1973655490.html

Правительство направит средства на поддержку инвестпроектов в Туве

Правительство направит средства на поддержку инвестпроектов в Туве - РИА Новости, 19.09.2024

Правительство направит средства на поддержку инвестпроектов в Туве

Правительство России направит 4 миллиарда рублей на инвестиционные проекты по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тува, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:17

2024-09-19T15:17

2024-09-19T15:36

экономика

республика тыва

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство России направит 4 миллиарда рублей на инвестиционные проекты по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тува, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство направит 4 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тыва, которая обладает значительными сырьевыми запасами", - сообщил он в ходе заседания правительства в четверг.Такое решение, по его словам, повысит привлекательность этой сферы для бизнеса, поможет в освоении крупных месторождений, поддержит строительство новых горно-обогатительных комбинатов и придаст дополнительный импульс развитию всего региона.Как указано в Telegram-канале правительства, это федеральное финансирование позволит построить воздушные линии электропередачи и другие объекты энергетической инфраструктуры, необходимые для работы горно-обогатительного комбината на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении, строительство которого намерен вести частный инвестор.Премьер на заседании особо обратил внимание на необходимость обеспечить потребности растущей российской экономики в стратегических видах сырья, таких как алюминий, никель, медь, редкоземельные и другие цветные металлы."Они сейчас имеют огромное значение для отечественной промышленности, для укрепления технологического суверенитета в самых разных секторах в условиях внешнего санкционного давления, прежде всего в авиастроении, автопроме, микроэлектронике, атомной промышленности, химической индустрии", - пояснил он.

https://ria.ru/20240902/putin-1969988222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, республика тыва, россия, михаил мишустин