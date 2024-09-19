https://ria.ru/20240919/turtsiya-1973731990.html
Высылаемые из Ирана мигранты не попадут в Турцию, пообещали в Минобороны
Высылаемые из Ирана мигранты не попадут в Турцию, пообещали в Минобороны - РИА Новости, 19.09.2024
Высылаемые из Ирана мигранты не попадут в Турцию, пообещали в Минобороны
Информация о том, что депортируемые властями Ирана два миллиона нелегальных мигрантов попадут в Турцию, является дезинформацией, граница надежна защищена,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T23:00
2024-09-19T23:00
2024-09-19T23:11
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СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Информация о том, что депортируемые властями Ирана два миллиона нелегальных мигрантов попадут в Турцию, является дезинформацией, граница надежна защищена, заявил в четверг официальный представитель минобороны Турции Зеки Актюрк. Иранское правительство приблизительно к концу марта вышлет около двух миллионов нелегальных мигрантов из республики, заявил 10 сентября командующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан. "Ошибочно делать вывод, что из-за решения Ирана депортировать 2 миллиона мигрантов эти мигранты прибудут в Турцию. Наши границы защищены очень эффективными высокотехнологичными системами", - заявил Актюрк на брифинге. Он отметил, что за счет принятых властями Турции мер количество нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в страну, находится на самом низком уровне за последние пять лет. "Мы положительно оцениваем усиление Ираном мер в отношении мигрантов. Важно проявлять осторожность по отношению к тем, кто пытается создать ложную картину с помощью дезинформации", - подчеркнул Актюрк. По официальным данным Управления миграции, на данный момент в Турции легально находятся более 3,1 миллиона сирийских беженцев, из них более полумиллиона проживают в Стамбуле. С начала года власти задержали более 155 тысяч нелегальных мигрантов, большинство - более 42 тысяч человек - уроженцы Афганистана. Проблема с нелегальными мигрантами в Иране растет уже несколько лет, в особенности из-за нестабильного положения в Афганистане после прихода к власти "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Сотни афганских мигрантов ежемесячно прибывали в страну, основываясь в городских гетто Ирана и оставаясь безработными. С ростом числа "нелегалов" в Иране резко выросла преступность, особенно в его столице – Тегеране.* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240814/turtsija-1966081899.html
https://ria.ru/20240122/migranty-1922841344.html
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в мире, иран, турция, афганистан, талибан, оон
В мире, Иран, Турция, Афганистан, Талибан, ООН
Высылаемые из Ирана мигранты не попадут в Турцию, пообещали в Минобороны
Власти пообещали, что высылаемые Ираном нелегальные мигранты не попадут в Турцию
СТАМБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Информация о том, что депортируемые властями Ирана два миллиона нелегальных мигрантов попадут в Турцию, является дезинформацией, граница надежна защищена, заявил в четверг официальный представитель минобороны Турции Зеки Актюрк.
Иранское правительство приблизительно к концу марта вышлет около двух миллионов нелегальных мигрантов из республики, заявил 10 сентября командующий силами правопорядка Ирана Ахмад-Реза Радан.
"Ошибочно делать вывод, что из-за решения Ирана депортировать 2 миллиона мигрантов эти мигранты прибудут в Турцию. Наши границы защищены очень эффективными высокотехнологичными системами", - заявил Актюрк на брифинге.
Он отметил, что за счет принятых властями Турции мер количество нелегальных иммигрантов, пытающихся попасть в страну, находится на самом низком уровне за последние пять лет.
"Мы положительно оцениваем усиление Ираном мер в отношении мигрантов. Важно проявлять осторожность по отношению к тем, кто пытается создать ложную картину с помощью дезинформации", - подчеркнул Актюрк.
По официальным данным Управления миграции, на данный момент в Турции легально находятся более 3,1 миллиона сирийских беженцев, из них более полумиллиона проживают в Стамбуле
. С начала года власти задержали более 155 тысяч нелегальных мигрантов, большинство - более 42 тысяч человек - уроженцы Афганистана
.
Проблема с нелегальными мигрантами в Иране растет уже несколько лет, в особенности из-за нестабильного положения в Афганистане после прихода к власти "Талибана
"* (движение находится под санкциями ООН
за террористическую деятельность). Сотни афганских мигрантов ежемесячно прибывали в страну, основываясь в городских гетто Ирана и оставаясь безработными. С ростом числа "нелегалов" в Иране резко выросла преступность, особенно в его столице – Тегеране
.
* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.