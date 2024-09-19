https://ria.ru/20240919/turmarshrut-1973633807.html

Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России

Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России - РИА Новости, 19.09.2024

Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России

Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", реализуемый на территории Тюменской области, признан лучшим в России, заявили в информационном... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:08

2024-09-19T14:08

2024-09-19T14:08

тюменская область

туризм

отдых в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973634701_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3bfaa60609a51806ca1a1f1cce272195.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", реализуемый на территории Тюменской области, признан лучшим в России, заявили в информационном центре правительства региона. "В рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure", проходящего в Москве, состоялось награждение конкурса "Топ лучших национальных туристических маршрутов России: выбор индустрии". Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", который попал в максимальное количество номинаций, одержал победу и получил Гран-при: "Первый из лучших 2024 года", - говорится в сообщении. По словам руководителя агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, турмаршрут "В Сибирь по своей воле" — это квинтэссенция всего самого сладкого, вкусного, красивого и уникального на прекрасной тюменской земле. В информцентре отметили, что у участников московского форума-выставки была возможность больше узнать о тюменском гостеприимстве, в частности о Национальном туристическом маршруте "В Сибирь по своей воле" и в целом о комплексных предложениях для путешествий — информация об этом была представлена на специальном стенде.

https://ria.ru/20240916/moor-1972975522.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, отдых в россии