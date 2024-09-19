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Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России - РИА Новости, 19.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:08 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/turmarshrut-1973633807.html
Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России
Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России - РИА Новости, 19.09.2024
Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России
Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", реализуемый на территории Тюменской области, признан лучшим в России, заявили в информационном... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:08
2024-09-19T14:08
тюменская область
туризм
отдых в россии
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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", реализуемый на территории Тюменской области, признан лучшим в России, заявили в информационном центре правительства региона. "В рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure", проходящего в Москве, состоялось награждение конкурса "Топ лучших национальных туристических маршрутов России: выбор индустрии". Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", который попал в максимальное количество номинаций, одержал победу и получил Гран-при: "Первый из лучших 2024 года", - говорится в сообщении. По словам руководителя агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, турмаршрут "В Сибирь по своей воле" — это квинтэссенция всего самого сладкого, вкусного, красивого и уникального на прекрасной тюменской земле. В информцентре отметили, что у участников московского форума-выставки была возможность больше узнать о тюменском гостеприимстве, в частности о Национальном туристическом маршруте "В Сибирь по своей воле" и в целом о комплексных предложениях для путешествий — информация об этом была представлена на специальном стенде.
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туризм, отдых в россии
Тюменская область, Туризм, отдых в России

Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени
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Дзен
ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", реализуемый на территории Тюменской области, признан лучшим в России, заявили в информационном центре правительства региона.
"В рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure", проходящего в Москве, состоялось награждение конкурса "Топ лучших национальных туристических маршрутов России: выбор индустрии". Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", который попал в максимальное количество номинаций, одержал победу и получил Гран-при: "Первый из лучших 2024 года", - говорится в сообщении.
По словам руководителя агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, турмаршрут "В Сибирь по своей воле" — это квинтэссенция всего самого сладкого, вкусного, красивого и уникального на прекрасной тюменской земле.
В информцентре отметили, что у участников московского форума-выставки была возможность больше узнать о тюменском гостеприимстве, в частности о Национальном туристическом маршруте "В Сибирь по своей воле" и в целом о комплексных предложениях для путешествий — информация об этом была представлена на специальном стенде.
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