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Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России
Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России - РИА Новости, 19.09.2024
Тюменский турмаршрут "В Сибирь по своей воле" признан лучшим в России
Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", реализуемый на территории Тюменской области, признан лучшим в России, заявили в информационном... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:08
2024-09-19T14:08
2024-09-19T14:08
тюменская область
туризм
отдых в россии
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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", реализуемый на территории Тюменской области, признан лучшим в России, заявили в информационном центре правительства региона. "В рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure", проходящего в Москве, состоялось награждение конкурса "Топ лучших национальных туристических маршрутов России: выбор индустрии". Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", который попал в максимальное количество номинаций, одержал победу и получил Гран-при: "Первый из лучших 2024 года", - говорится в сообщении. По словам руководителя агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, турмаршрут "В Сибирь по своей воле" — это квинтэссенция всего самого сладкого, вкусного, красивого и уникального на прекрасной тюменской земле. В информцентре отметили, что у участников московского форума-выставки была возможность больше узнать о тюменском гостеприимстве, в частности о Национальном туристическом маршруте "В Сибирь по своей воле" и в целом о комплексных предложениях для путешествий — информация об этом была представлена на специальном стенде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, отдых в россии
Тюменская область, Туризм, отдых в России
ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", реализуемый на территории Тюменской области, признан лучшим в России, заявили в информационном центре правительства региона.
"В рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых Leisure", проходящего в Москве
, состоялось награждение конкурса "Топ лучших национальных туристических маршрутов России: выбор индустрии". Национальный туристический маршрут "В Сибирь по своей воле", который попал в максимальное количество номинаций, одержал победу и получил Гран-при: "Первый из лучших 2024 года", - говорится в сообщении.
По словам руководителя агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, турмаршрут "В Сибирь по своей воле" — это квинтэссенция всего самого сладкого, вкусного, красивого и уникального на прекрасной тюменской земле.
В информцентре отметили, что у участников московского форума-выставки была возможность больше узнать о тюменском гостеприимстве, в частности о Национальном туристическом маршруте "В Сибирь по своей воле" и в целом о комплексных предложениях для путешествий — информация об этом была представлена на специальном стенде.