Рейтинг@Mail.ru
Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/tuapse-1973689936.html
Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой
Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой - РИА Новости, 19.09.2024
Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой
Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений со стрельбой, которые пройдут в пятницу в акватории морского порта, движение судов и... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:10
2024-09-19T17:10
туапсе
краснодарский край
туапсинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887586293_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_00dd019de95ff922876978c4b3c7922b.jpg
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений со стрельбой, которые пройдут в пятницу в акватории морского порта, движение судов и маломерных плавательных средств будет закрыто, сообщили в администрации Туапсинского района. "20 сентября с 11 до 15 часов ( резерв - 23 сентября с 11 до 15 часов) в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении. Администрация отметила, что в акватории морского порта закроется движение судов, в том числе маломерных. Власти просят жителей и гостей Туапсе соблюдать спокойствие.
https://ria.ru/20240819/ucheniya-1966969231.html
туапсе
краснодарский край
туапсинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887586293_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_48527902bb9f9bc5ca2938a8a96602e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туапсе, краснодарский край, туапсинский район
Туапсе, Краснодарский край, Туапсинский район
Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой

В акватории морского порта Туапсе пройдут учения со стрельбой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТуапсе
Туапсе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Туапсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений со стрельбой, которые пройдут в пятницу в акватории морского порта, движение судов и маломерных плавательных средств будет закрыто, сообщили в администрации Туапсинского района.
"20 сентября с 11 до 15 часов ( резерв - 23 сентября с 11 до 15 часов) в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении.
Администрация отметила, что в акватории морского порта закроется движение судов, в том числе маломерных. Власти просят жителей и гостей Туапсе соблюдать спокойствие.
Учения по освобождению морского порта Дудинка в Красноярском крае от диверсионно-разведывательной группы условного противника. 19 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Северный флот провел учения по освобождению от ДРГ порта Дудинка
19 августа, 06:21
 
ТуапсеКраснодарский крайТуапсинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала