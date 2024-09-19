https://ria.ru/20240919/tuapse-1973689936.html
Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой
Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой - РИА Новости, 19.09.2024
Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой
Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений со стрельбой, которые пройдут в пятницу в акватории морского порта, движение судов и... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:10
2024-09-19T17:10
2024-09-19T17:10
туапсе
краснодарский край
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Жителей Туапсе в Краснодарском крае предупредили о проведении учений со стрельбой, которые пройдут в пятницу в акватории морского порта, движение судов и маломерных плавательных средств будет закрыто, сообщили в администрации Туапсинского района. "20 сентября с 11 до 15 часов ( резерв - 23 сентября с 11 до 15 часов) в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы пройдет проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", - говорится в сообщении. Администрация отметила, что в акватории морского порта закроется движение судов, в том числе маломерных. Власти просят жителей и гостей Туапсе соблюдать спокойствие.
https://ria.ru/20240819/ucheniya-1966969231.html
туапсе
краснодарский край
туапсинский район
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туапсе, краснодарский край, туапсинский район
Туапсе, Краснодарский край, Туапсинский район
Власти Туапсе предупредили о проведении учений со стрельбой
В акватории морского порта Туапсе пройдут учения со стрельбой