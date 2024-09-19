https://ria.ru/20240919/tsb-1973664905.html

ЦБ предложил ограничить срок урегулирования задолженности физлиц

ЦБ предложил ограничить срок урегулирования задолженности физлиц - РИА Новости, 19.09.2024

ЦБ предложил ограничить срок урегулирования задолженности физлиц

Банк России разрабатывает законопроект о комплексном урегулировании задолженности физлиц, на это предлагается отводить 30 дней, сообщил начальник управления... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:35

2024-09-19T15:35

2024-09-19T16:31

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 сен — РИА Новости. Банк России разрабатывает законопроект о комплексном урегулировании задолженности физлиц, на это предлагается отводить 30 дней, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков."Центральный банк при участии крупнейших кредиторов, профессиональных взыскателей, их объединений по исполнению поручения президента ведет работу совместно с Минфином по подготовке законопроекта о комплексном урегулировании задолженности", — сказал Чирков, представляя документ на форуме "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованном коллекторской компанией АБК.Отмечалось, что цель комплексного подхода — сделать процесс урегулирования понятным для должника, особенно если у него есть несколько проблемных долгов.Чирков пояснил, что те правила, которые действуют сейчас, работают эффективно, но добровольный стандарт не всегда имеет понятные ограничения.Представитель ЦБ выразил надежду, что документ поступит в Госдуму уже в осеннюю сессию.Также он перечислил некоторые положения, которые прописаны в проекте:Комплексное урегулирование смогут проводить банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, АО "ДОМ.РФ", а также юридические лица, получившие право требования по кредитам.

https://ria.ru/20240901/potrebkredity-1969755671.html

https://ria.ru/20240702/dannye-1956884311.html

https://ria.ru/20240919/bankrotstvo-1600141843.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)