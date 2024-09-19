ЦБ предложил ограничить срок урегулирования задолженности физлиц
ЦБ представил проект о комплексном урегулировании долгов по кредитам физлиц
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 19 сен — РИА Новости. Банк России разрабатывает законопроект о комплексном урегулировании задолженности физлиц, на это предлагается отводить 30 дней, сообщил начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей ЦБ Алексей Чирков.
"Центральный банк при участии крупнейших кредиторов, профессиональных взыскателей, их объединений по исполнению поручения президента ведет работу совместно с Минфином по подготовке законопроекта о комплексном урегулировании задолженности", — сказал Чирков, представляя документ на форуме "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованном коллекторской компанией АБК.
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Отмечалось, что цель комплексного подхода — сделать процесс урегулирования понятным для должника, особенно если у него есть несколько проблемных долгов.
Чирков пояснил, что те правила, которые действуют сейчас, работают эффективно, но добровольный стандарт не всегда имеет понятные ограничения.
Представитель ЦБ выразил надежду, что документ поступит в Госдуму уже в осеннюю сессию.
Также он перечислил некоторые положения, которые прописаны в проекте:
- обязательность досудебного порядка — прежде чем пойти в суд, кредитору необходимо уведомить заемщика о задолженности, в случае если заемщик заинтересован, дать ему возможность пройти процедуру комплексного регулирования;
- введение ограничений на возможность принудительного взыскания, то есть на поход в суд, на взыскание через исполнительную надпись нотариуса в течение периода комплексного регулирования.
Комплексное урегулирование смогут проводить банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, АО "ДОМ.РФ", а также юридические лица, получившие право требования по кредитам.