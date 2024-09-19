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ЦАХАЛ заявил, что атаковал пусковые установки "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 19.09.2024
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20:49 19.09.2024 (обновлено: 21:23 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973722180.html
ЦАХАЛ заявил, что атаковал пусковые установки "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявил, что атаковал пусковые установки "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 19.09.2024
ЦАХАЛ заявил, что атаковал пусковые установки "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок и объектов инфраструктуры шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:49
2024-09-19T21:23
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хезболла
ливан
бейрут
хасан насралла
мария захарова
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок и объектов инфраструктуры шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны.&quot;На основе имеющихся разведданных ВВС Израиля нанесли удары примерно по 30 объектам террористической инфраструктуры &quot;Хезболлы&quot; и пусковым установкам, содержащим около 150 стволов, которые были готовы к запуску снарядов по израильской территории&quot;, — говорится в заявлении.Ранее в четверг сообщалось о массированных бомбардировках на юге Ливана, которые по времени совпали с выступлением генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насрулла. Как сообщили РИА Новости местные полевые источники, израильская авиация нанесла серию ударов одновременно по нескольким поселениям в этой местности. По словам корреспондента агентства, самолеты также пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители ливанской столицы могли наблюдать их маневры. Акция вызвала беспокойство у населения.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в приграничной зоне. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов. В Тель-Авиве сообщали, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.Дальнейшая эскалация конфликта произошла после того, как ЦАХАЛ ударил 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет-Хрейк, в результате чего он полностью разрушился. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра. В августе Насрулла заявил, что Израиль "перешел все красные линии" и ответ на атаку осуществят в ближайшее время. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любая агрессия против еврейского государства может привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.На этой неделе, 17 и 18 сентября, в разных районах Ливана взорвались тысячи пейджеров и раций. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока неизвестно, что стало причиной синхронной детонации. "Хезболла". Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждает и не отрицает свою причастность.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, ливан, бейрут, хасан насралла, мария захарова, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Ливан, Бейрут, Хасан Насралла, Мария Захарова, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ заявил, что атаковал пусковые установки "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил, что атаковал около 30 пусковых установок "Хезболлы" на юге Ливана

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-15 у границы Ливана
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок и объектов инфраструктуры шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны.
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"На основе имеющихся разведданных ВВС Израиля нанесли удары примерно по 30 объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" и пусковым установкам, содержащим около 150 стволов, которые были готовы к запуску снарядов по израильской территории", — говорится в заявлении.

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Ранее в четверг сообщалось о массированных бомбардировках на юге Ливана, которые по времени совпали с выступлением генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насрулла. Как сообщили РИА Новости местные полевые источники, израильская авиация нанесла серию ударов одновременно по нескольким поселениям в этой местности.
По словам корреспондента агентства, самолеты также пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители ливанской столицы могли наблюдать их маневры. Акция вызвала беспокойство у населения.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в приграничной зоне. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов. В Тель-Авиве сообщали, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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Дальнейшая эскалация конфликта произошла после того, как ЦАХАЛ ударил 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет-Хрейк, в результате чего он полностью разрушился. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
В августе Насрулла заявил, что Израиль "перешел все красные линии" и ответ на атаку осуществят в ближайшее время. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любая агрессия против еврейского государства может привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
На этой неделе, 17 и 18 сентября, в разных районах Ливана взорвались тысячи пейджеров и раций. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока неизвестно, что стало причиной синхронной детонации. "Хезболла". Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждает и не отрицает свою причастность.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХезболлаЛиванБейрутХасан НасраллаМария ЗахароваАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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