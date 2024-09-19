ЦАХАЛ заявил, что атаковал пусковые установки "Хезболлы" на юге Ливана
ЦАХАЛ заявил, что атаковал около 30 пусковых установок "Хезболлы" на юге Ливана
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-15 у границы Ливана
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-15 у границы Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок и объектов инфраструктуры шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила пресс-служба Вооруженных сил страны.
«
"На основе имеющихся разведданных ВВС Израиля нанесли удары примерно по 30 объектам террористической инфраструктуры "Хезболлы" и пусковым установкам, содержащим около 150 стволов, которые были готовы к запуску снарядов по израильской территории", — говорится в заявлении.
Ранее в четверг сообщалось о массированных бомбардировках на юге Ливана, которые по времени совпали с выступлением генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насрулла. Как сообщили РИА Новости местные полевые источники, израильская авиация нанесла серию ударов одновременно по нескольким поселениям в этой местности.
По словам корреспондента агентства, самолеты также пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители ливанской столицы могли наблюдать их маневры. Акция вызвала беспокойство у населения.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в приграничной зоне. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге страны из-за обстрелов. В Тель-Авиве сообщали, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Дальнейшая эскалация конфликта произошла после того, как ЦАХАЛ ударил 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет-Хрейк, в результате чего он полностью разрушился. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
В августе Насрулла заявил, что Израиль "перешел все красные линии" и ответ на атаку осуществят в ближайшее время. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любая агрессия против еврейского государства может привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
На этой неделе, 17 и 18 сентября, в разных районах Ливана взорвались тысячи пейджеров и раций. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока неизвестно, что стало причиной синхронной детонации. "Хезболла". Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждает и не отрицает свою причастность.