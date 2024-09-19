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Израиль во время речи лидера "Хезболлы" начал наносить удары по Ливану

Израиль во время речи лидера "Хезболлы" начал наносить удары по Ливану - РИА Новости, 19.09.2024

Израиль во время речи лидера "Хезболлы" начал наносить удары по Ливану

Израильские военные наносят удары по целям в Ливане для подрыва потенциала шиитского движения "Хезболла", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля ЦАХАЛ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:47

2024-09-19T17:47

2024-09-19T18:46

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израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сен — РИА Новости. Израильские военные наносят удары по целям в Ливане для подрыва потенциала шиитского движения "Хезболла", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля ЦАХАЛ."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям террористической организации "Хезболла" в Ливане, чтобы подорвать ее потенциал и инфраструктуру", — говорится в заявлении.Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения войны на северном фронте.Израильские ВВС начали атаку во время телевыступления лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы по поводу недавнего одновременного подрыва тысяч устройств связи по всей стране. Он заявил, что Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке в истории и сейчас находится в состоянии войны. Лидер движения назвал произошедшее терактом, по его словам, Израиль перешел все красные линии, подвергнув опасности жизни мирных ливанцев.Как сообщил корреспондент РИА Новости, израильские самолеты пролетели над Бейрутом на сверхнизкой высоте, жители города могли наблюдать их маневры.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября взорвались пейджеры и рации. По официальным данным, погибли 32 человека, более трех тысяч получили ранения. Пока не известно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал свою причастность.Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем началась после того, как израильская армия 30 июля ударила по жилому дому в южном пригороде Бейрута. При этой атаке был полностью разрушен жилой дом, погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.

https://ria.ru/20240919/izrail-1973691943.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году