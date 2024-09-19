https://ria.ru/20240919/tramp-1973731777.html

Встречу Трампа с Дудой в Пенсильвании отменили, пишут СМИ

Встречу Трампа с Дудой в Пенсильвании отменили, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Встречу Трампа с Дудой в Пенсильвании отменили, пишут СМИ

Совместное публичное появление республиканского кандидатура в президенты Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой было отменено, сообщило новостное... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T22:59

2024-09-19T22:59

2024-09-19T22:59

в мире

пенсильвания

польша

сша

дональд трамп

анджей дуда

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Совместное публичное появление республиканского кандидатура в президенты Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой было отменено, сообщило новостное агентство Рейтер, ссылаясь на источник. "По словам источника, знакомого с планами кандидата в президенты от Республиканской партии, совместное появление Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды в колеблющемся штате Пенсильвания было отменено", - говорится в сообщении агентства. Причины отмены пока остаются не известными, хотя встреча должна была стать одним из очень редких случаев, когда лидер иностранного государственная сделал бы совместное появление с кандидатом в президенты во время предвыборного цикла, отмечает издание. Вместе с тем для кандидата в президенты США поддержка польских американцев, чья численность в Пенсильвании оценивается в 700 тысяч человек, может сыграть ключевую роль для одерживания победы над конкурентом. Во время дебатов с Трампом, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обвинила Трампа в том, что его позиция по конфликту в Украине якобы идет в разрез с интересами поляков в Пенсильвании. Большое количество этнических поляков проживает и в колеблющихся штатах Висконсин и Мичиган, около 480 тысяч и 850 тысяч, соответственно.

https://ria.ru/20240919/polsha-1973506064.html

пенсильвания

польша

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пенсильвания, польша, сша, дональд трамп, анджей дуда, камала харрис