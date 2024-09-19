Встречу Трампа с Дудой в Пенсильвании отменили, пишут СМИ
Reuters: совместное появление Трампа и Дуды в колеблющейся Пенсильвании отменили
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Совместное публичное появление республиканского кандидатура в президенты Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой было отменено, сообщило новостное агентство Рейтер, ссылаясь на источник.
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"По словам источника, знакомого с планами кандидата в президенты от Республиканской партии, совместное появление Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды в колеблющемся штате Пенсильвания было отменено", - говорится в сообщении агентства.
Причины отмены пока остаются не известными, хотя встреча должна была стать одним из очень редких случаев, когда лидер иностранного государственная сделал бы совместное появление с кандидатом в президенты во время предвыборного цикла, отмечает издание.
Вместе с тем для кандидата в президенты США поддержка польских американцев, чья численность в Пенсильвании оценивается в 700 тысяч человек, может сыграть ключевую роль для одерживания победы над конкурентом.
Во время дебатов с Трампом, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обвинила Трампа в том, что его позиция по конфликту в Украине якобы идет в разрез с интересами поляков в Пенсильвании. Большое количество этнических поляков проживает и в колеблющихся штатах Висконсин и Мичиган, около 480 тысяч и 850 тысяч, соответственно.
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