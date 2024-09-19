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Встречу Трампа с Дудой в Пенсильвании отменили, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
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22:59 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/tramp-1973731777.html
Встречу Трампа с Дудой в Пенсильвании отменили, пишут СМИ
Встречу Трампа с Дудой в Пенсильвании отменили, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Встречу Трампа с Дудой в Пенсильвании отменили, пишут СМИ
Совместное публичное появление республиканского кандидатура в президенты Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой было отменено, сообщило новостное... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T22:59
2024-09-19T22:59
в мире
пенсильвания
польша
сша
дональд трамп
анджей дуда
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Совместное публичное появление республиканского кандидатура в президенты Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой было отменено, сообщило новостное агентство Рейтер, ссылаясь на источник. "По словам источника, знакомого с планами кандидата в президенты от Республиканской партии, совместное появление Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды в колеблющемся штате Пенсильвания было отменено", - говорится в сообщении агентства. Причины отмены пока остаются не известными, хотя встреча должна была стать одним из очень редких случаев, когда лидер иностранного государственная сделал бы совместное появление с кандидатом в президенты во время предвыборного цикла, отмечает издание. Вместе с тем для кандидата в президенты США поддержка польских американцев, чья численность в Пенсильвании оценивается в 700 тысяч человек, может сыграть ключевую роль для одерживания победы над конкурентом. Во время дебатов с Трампом, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обвинила Трампа в том, что его позиция по конфликту в Украине якобы идет в разрез с интересами поляков в Пенсильвании. Большое количество этнических поляков проживает и в колеблющихся штатах Висконсин и Мичиган, около 480 тысяч и 850 тысяч, соответственно.
https://ria.ru/20240919/polsha-1973506064.html
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в мире, пенсильвания, польша, сша, дональд трамп, анджей дуда, камала харрис
В мире, Пенсильвания, Польша, США, Дональд Трамп, Анджей Дуда, Камала Харрис
Встречу Трампа с Дудой в Пенсильвании отменили, пишут СМИ

Reuters: совместное появление Трампа и Дуды в колеблющейся Пенсильвании отменили

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Совместное публичное появление республиканского кандидатура в президенты Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой было отменено, сообщило новостное агентство Рейтер, ссылаясь на источник.
«
"По словам источника, знакомого с планами кандидата в президенты от Республиканской партии, совместное появление Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды в колеблющемся штате Пенсильвания было отменено", - говорится в сообщении агентства.
Причины отмены пока остаются не известными, хотя встреча должна была стать одним из очень редких случаев, когда лидер иностранного государственная сделал бы совместное появление с кандидатом в президенты во время предвыборного цикла, отмечает издание.
Вместе с тем для кандидата в президенты США поддержка польских американцев, чья численность в Пенсильвании оценивается в 700 тысяч человек, может сыграть ключевую роль для одерживания победы над конкурентом.
Во время дебатов с Трампом, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис обвинила Трампа в том, что его позиция по конфликту в Украине якобы идет в разрез с интересами поляков в Пенсильвании. Большое количество этнических поляков проживает и в колеблющихся штатах Висконсин и Мичиган, около 480 тысяч и 850 тысяч, соответственно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Польша будет решать судьбу Украины и Европы
Вчера, 08:00
 
В миреПенсильванияПольшаСШАДональд ТрампАнджей ДудаКамала Харрис
 
 
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