https://ria.ru/20240919/tramp-1973712758.html
Эксперт рассказал о возможных планах Трампа в случае его победы на выборах
Эксперт рассказал о возможных планах Трампа в случае его победы на выборах - РИА Новости, 19.09.2024
Эксперт рассказал о возможных планах Трампа в случае его победы на выборах
Если кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, он и его команда попытается изменить систему сдержек и противовесов в... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:14
2024-09-19T19:14
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Если кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, он и его команда попытается изменить систему сдержек и противовесов в стране, чтобы усилить президентскую власть в Штатах, заявил профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России Владимир Печатнов. "Что касается последующего правления, о свободе рук в американской политической системе, то мне кажется, что здесь стоит ожидать серьёзных различий (между Харрис и Трампом - ред.). Планы Трампа хорошо известны на сей счёт. Он и его сторонники в случае победы нацелились на то, чтобы в этой системе сдержек и противовесов эти сдержки и противовесы президентской власти ослабить. Есть чёткие программы, планы действий, кадровые решения", - сказал он в ходе дискуссии "Выборы в США - что ждёт Украину?", которая проходила на московской площадке дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что Трамп с большой долей вероятности начнёт с этой трансформации и с точки зрения укрепления центральной роли президентской власти, подчинения ей министерства юстиции и гражданской службы может добиться довольно радикальных изменений. Эксперт отметил, что в случае же победы Харрис в отношении системы сдержек и противовесов президентской власти в стране будет меньше изменений, поскольку её окружение и партийная среда более традиционны в подходах к этому вопросу. "Они не будут ослаблять президентскую власть, хотя будут больше скованы этими сдержками. У них будет меньше проблем с бюрократией, с глубинным государством, чем у Трампа... У Харрис этого не будет, хотя у неё тоже будут проблемы управляемости этой огромной машиной, учитывая её не такой уж большой опыт и, главное, отсутствие тяжёлого политического веса, авторитета, поэтому ей придётся нелегко", - пояснил Печатнов. "Исход (президентских выборов в США - ред.) остаётся неопределённым, всякие возможны повороты ... В любом случае, при всей новизне выборов, они не устранят глубинных причин существующей поляризации в обществе, которые коренятся в социуме больше, чем в политике, вряд ли изменят общее соотношение политических сил, потому что даже победа Харрис маловероятно приведёт к большинству демократов в обеих палатах Конгресса", - заключил эксперт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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сша, европа, россия, дональд трамп, мгимо, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Европа, Россия, Дональд Трамп, МГИМО, Выборы президента США — 2024, В мире
Эксперт рассказал о возможных планах Трампа в случае его победы на выборах
Эксперт: Трамп попытается изменить систему сдержек и противовесов в США
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Если кандидат в президенты США Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, он и его команда попытается изменить систему сдержек и противовесов в стране, чтобы усилить президентскую власть в Штатах, заявил профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России Владимир Печатнов.
"Что касается последующего правления, о свободе рук в американской политической системе, то мне кажется, что здесь стоит ожидать серьёзных различий (между Харрис и Трампом - ред.). Планы Трампа хорошо известны на сей счёт. Он и его сторонники в случае победы нацелились на то, чтобы в этой системе сдержек и противовесов эти сдержки и противовесы президентской власти ослабить. Есть чёткие программы, планы действий, кадровые решения", - сказал он в ходе дискуссии "Выборы в США - что ждёт Украину
?", которая проходила на московской площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что Трамп с большой долей вероятности начнёт с этой трансформации и с точки зрения укрепления центральной роли президентской власти, подчинения ей министерства юстиции и гражданской службы может добиться довольно радикальных изменений.
Эксперт отметил, что в случае же победы Харрис в отношении системы сдержек и противовесов президентской власти в стране будет меньше изменений, поскольку её окружение и партийная среда более традиционны в подходах к этому вопросу.
"Они не будут ослаблять президентскую власть, хотя будут больше скованы этими сдержками. У них будет меньше проблем с бюрократией, с глубинным государством, чем у Трампа... У Харрис этого не будет, хотя у неё тоже будут проблемы управляемости этой огромной машиной, учитывая её не такой уж большой опыт и, главное, отсутствие тяжёлого политического веса, авторитета, поэтому ей придётся нелегко", - пояснил Печатнов.
"Исход (президентских выборов в США - ред.) остаётся неопределённым, всякие возможны повороты ... В любом случае, при всей новизне выборов, они не устранят глубинных причин существующей поляризации в обществе, которые коренятся в социуме больше, чем в политике, вряд ли изменят общее соотношение политических сил, потому что даже победа Харрис маловероятно приведёт к большинству демократов в обеих палатах Конгресса", - заключил эксперт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.