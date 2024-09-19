https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html

Трамп угостил посетителей бара в Нью-Йорке, расплатившись биткоинами

Трамп угостил посетителей бара в Нью-Йорке, расплатившись биткоинами - РИА Новости, 19.09.2024

Трамп угостил посетителей бара в Нью-Йорке, расплатившись биткоинами

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший лидер страны Дональд Трамп в среду перед митингом посетил криптобар PubKey в Нью-Йорке, где угостил... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:24

2024-09-19T11:24

2024-09-19T11:24

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший лидер страны Дональд Трамп в среду перед митингом посетил криптобар PubKey в Нью-Йорке, где угостил посетителей бургерами и расплатился биткоинами, передает агентство Блумберг. По информации New York Post, Трамп заявил, что расплатился биткоинами впервые. Кроме того, по данным издания, он стал первым в истории США экс-президентом, использовавшим биткоины для совершения транзакции. "В среду Дональд Трамп снова старался подружиться с сообществом цифровых активов, угостив сторонников бургерами в одном из баров Нью-Йорка и расплатившись биткоинами", - говорится в сообщении агентства Блумберг. По данным агентства, войдя в бар, Трамп был встречен бурными аплодисментами, экс-президент спросил посетителей: "Кто хочет бургер?" Агентство со ссылкой на сооснователя бара Дрю Армстронга пишет, что Трамп потратил около тысячи долларов на несколько десятков бургеров. Данный шаг, по оценкам Блумберг, представляет собой попытку Трампа заручиться поддержкой держателей криптовалюты. Ранее Трамп пообещал, что в случае его возвращения в Белый дом Соединенные Штаты станут "мировой столицей" криптовалют. В июле Трамп объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах. По мнению политика-республиканца, если США не возьмутся за криптовалюту, это сделают Китай и другие страны, чего Вашингтону "никак нельзя допустить". Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства выдвинут Трамп. От Демократической - вице-президент Камала Харрис.

https://ria.ru/20240919/tramp-1973540762.html

https://ria.ru/20240917/kharris-1973200947.html

https://ria.ru/20240918/ssha-1973482034.html

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, нью-йорк (город), китай, камала харрис, дональд трамп