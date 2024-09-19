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Местная жительница рассказала об обстановке в Торопце после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 19.09.2024 (обновлено: 13:46 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/toropets-1973625173.html
Местная жительница рассказала об обстановке в Торопце после атаки БПЛА
Местная жительница рассказала об обстановке в Торопце после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.09.2024
Местная жительница рассказала об обстановке в Торопце после атаки БПЛА
Ночь в тверском Торопце, где накануне возник пожар в результате падения обломков БПЛА, прошла спокойно, рассказала РИА Новости жительница города Лидия Титова. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:22
2024-09-19T13:46
специальная военная операция на украине
сво
происшествия
тверская область
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ТОРОПЕЦ (Тверская обл.), 19 сен - РИА Новости. Ночь в тверском Торопце, где накануне возник пожар в результате падения обломков БПЛА, прошла спокойно, рассказала РИА Новости жительница города Лидия Титова. В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город. До 1 октября в округе введен запрет на посещение лесов, а также въезд в них, мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец. "Ко мне сын приехал, хотел забрать меня в Москву, но я не поехала, потому что здесь вроде все утихомирилось. И эту ночь мы спали спокойно. Под утро немного где-то вдалеке были разряды какие-то, но до нас не дошло, так мы и стались дома. Все пережили", - рассказала Титова. По ее словам, ночью в среду она вместе с соседкой была вывезена в другой населенный пункт. По городу ездила машина, сообщавшая об эвакуации. Позднее женщина вернулась домой. "Много пострадало домов, конечно. Вынесло рамы вообще полностью, и двери балконные вынесло. У кого что", - отметила собеседница.
https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html
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сво, происшествия, тверская область
Специальная военная операция на Украине, СВО, Происшествия, Тверская область
Местная жительница рассказала об обстановке в Торопце после атаки БПЛА

Местная жительница рассказала, что минувшая ночь в Торопце прошла спокойно

© РИА НовостиПоследствия атаки БПЛА в Торопце. 19 сентября 2024
Последствия атаки БПЛА в Торопце. 19 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости
Последствия атаки БПЛА в Торопце. 19 сентября 2024
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ТОРОПЕЦ (Тверская обл.), 19 сен - РИА Новости. Ночь в тверском Торопце, где накануне возник пожар в результате падения обломков БПЛА, прошла спокойно, рассказала РИА Новости жительница города Лидия Титова.
В среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город. До 1 октября в округе введен запрет на посещение лесов, а также въезд в них, мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец.
"Ко мне сын приехал, хотел забрать меня в Москву, но я не поехала, потому что здесь вроде все утихомирилось. И эту ночь мы спали спокойно. Под утро немного где-то вдалеке были разряды какие-то, но до нас не дошло, так мы и стались дома. Все пережили", - рассказала Титова.
По ее словам, ночью в среду она вместе с соседкой была вывезена в другой населенный пункт. По городу ездила машина, сообщавшая об эвакуации. Позднее женщина вернулась домой.
"Много пострадало домов, конечно. Вынесло рамы вообще полностью, и двери балконные вынесло. У кого что", - отметила собеседница.
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Специальная военная операция на УкраинеСВОПроисшествияТверская область
 
 
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