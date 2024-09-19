https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора

Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора - РИА Новости, 19.09.2024

Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора

Если провокатора не остановить, каждая его новая провокация будет все более опасной для окружающих. Израиль уже давно провоцирует большую войну на Ближнем... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:00

2024-09-19T08:00

2024-09-19T10:08

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Если провокатора не остановить, каждая его новая провокация будет все более опасной для окружающих. Израиль уже давно провоцирует большую войну на Ближнем Востоке — на фоне одиннадцатимесячного геноцида в Газе убивает иранцев в Сирии, а лидера палестинского ХАМАС — в Тегеране, открыто готовит нападение на Ливан. Цель Нетаньяху понятна, он хочет втянуть США в большую войну на Ближнем Востоке, спровоцировав прямое американо-иранское столкновение. Пока что безуспешно — американское руководство категорически не хочет детонации региона: не из-за миролюбия, а из холодного расчета, который показывает, что в результате будут не только реки крови, но и ухудшение и так ослабевающих позиций США в регионе.Но во вторник провокации Израиля вышли на новый уровень — была организована массовая террористическая атака на Ливан. Израиль осуществил подрыв нескольких тысяч пейджеров, которыми пользовались члены шиитской организации "Хезболла". Это не террористы, как уверяет всех Израиль и Запад. Это организация, созданная ливанскими шиитами в ответ на повторяющиеся вторжения Израиля в Ливан (последнее было в 2006 году, а до этого с 1982-го по 2000-й Израиль оккупировал юг Ливана) и коллапс ливанского государства. Ливанских шиитов около трех миллионов (из семимиллионного населения страны), и абсолютное большинство из них поддерживает "Хезболлу", которая является и социальной, и экономической, и военной структурой.Около четырех тысяч раненых, четыреста из которых очень тяжело, более десятка погибших — результат этой новой в мировой практике террористической атаки. Пейджеры начали использоваться "Хезболлой" не так давно — после того как был введен запрет на мобильные телефоны, через которые израильтяне определяли местоположение бойцов и руководителей организации и наносили ракетные удары. Забота о безопасности и дала возможность израильской разведке подготовить теракт — тайваньские пейджеры по лицензии производились в Венгрии. Именно там или уже после доставки в Ливан израильские агенты заложили в них примерно по 20 граммов взрывчатки, которая затем была активирована специальным сообщением, пришедшим на каждое устройство. В среду атака была продолжена: по сигналу взорвались более тысячи раций, мобильных телефонов и даже ноутбуки.Израиль, естественно, официально не будет брать на себя ответственность за теракт — хотя нет никаких сомнений в его авторстве. Не только потому, что это отвечает интересам Израиля (так, как их понимает Нетаньяху), но и потому, что уже много десятилетий израильтяне проводят теракты с помощью устройств связи. Заминированные телефоны не раз использовались для убийства палестинских лидеров — но нынешняя акция отличается не только масштабом, но и абсолютно циничным расчетом. Израиль хочет спровоцировать "Хезболлу" на нападение — чтобы через нее втянуть в войну и Иран, что, как ему кажется, не оставит Америке возможности оставаться в стороне.Знали ли американцы о готовящемся теракте? Официально, конечно, их никто не уведомлял — хотя есть сообщения, что американские врачи, работающие в госпитале в Бейруте, несколько дней назад избавились от пейджеров. Госсекретарь Блинкен уже заявил, что Вашингтон "не причастен к взрывам пейджеров", и предостерег от дальнейшей эскалации ситуации. Незаинтересованность американской администрации в разжигании большой региональной войны несомненна, а вот в их непричастность к теракту поверить невозможно. Координация и интеграция американских и израильских спецслужб настолько велика, что в США просто не могли хотя бы в общих чертах не знать о готовящемся ударе. Представления о том, что "израильский" хвост часто виляет "американской" собакой, очень распространены — но абсолютно лживы. Они нужны американцам для того, чтобы снять с себя ответственность за действия действительно "потерявшего всякие берега" израильского руководства, — и ни для чего более. Точно так же как американцы в курсе абсолютного большинства терактов украинского авторства — от подрыва "Северных потоков" до убийства Дарьи Дугиной.Америка покрывает государства-террористы не только потому, что сама является таким же, но и потому, что считает, что их успех работает на американские интересы. Правда, в обоих случаях — и в израильском, и в украинском — уже наступила та стадия, при которой террористические атаки приводят к прямо противоположным для преступника результатам. Не только разрушая его репутацию (среди тех, у кого еще были иллюзии), но и причиняя стратегический вред его же безопасности. Нанося ракетные удары по другим странам, убивая политиков и ученых, минируя пейджеры, чтобы убить ливанских граждан, планомерно уничтожая население и всю инфраструктуру Газы, Израиль добивается тактических успехов, но стратегически приговаривает сам себя к ответным ударам, которые не будут иметь никаких сдерживающих рычагов.И речь не о готовящемся иранском ударе (который анонсирован как месть за убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании), и не о возможных ответах "Хезболлы" или палестинцев в Газе и на Западном берегу реки Иордан — речь о том, что в конкретной ближневосточной ситуации Израиль проводит самоубийственную политику: объявив всех соседей врагами и пытаясь любым способом подавить их волю к сопротивлению или физически уничтожить, невозможно победить. Можно только проиграть — причем исторически и катастрофически.

https://radiosputnik.ru/20240918/ekspert-1973485702.html

https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

https://ria.ru/20240918/conversation-1973363611.html

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в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, хамас, исмаил хания, аналитика, детонация сотен пейджеров в ливане