https://ria.ru/20240919/teremok-1973631911.html

"Теремок" прокомментировал информацию о штрафах от Роспотребнадзора

"Теремок" прокомментировал информацию о штрафах от Роспотребнадзора - РИА Новости, 19.09.2024

"Теремок" прокомментировал информацию о штрафах от Роспотребнадзора

Сеть ресторанов "Теремок" не получала информации о штрафах после проверки Роспотребнадзора, а выявленные нарушения уже устранены, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:38

2024-09-19T13:38

2024-09-19T14:49

здоровье - общество

москва

олег павлов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сеть ресторанов "Теремок" не получала информации о штрафах после проверки Роспотребнадзора, а выявленные нарушения уже устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети. Ранее в четверг газета "Известия" написала, что Роспотребнадзор выявил масштабные нарушения в работе сети ресторанов "Теремок". В сообщении уточнялось, что по итогам проверки службой было выписано 66 протоколов об административных нарушениях, а также штрафы на сумму 870 тысяч рублей. Уточнялось, что это следует из письма руководителя управления службы по Москве Елены Андреевой в адрес зампреда Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова. "Информация о том, что "Теремку" выписаны штрафы, нам не поступала. Проверка проходила в июле, все нарушения уже были устранены. Основное выявленное нарушение — хранение кофе и корицы при температуре выше 20 градусов", - сообщили в сети. "В последние годы было много полезных законодательных инициатив в сфере контроля и проверок качества в ресторанном сегменте, в том числе регуляторная гильотина. Но курьезные нормативы, как с кофе, до сих пор остались", - добавили там. Про этом основатель и управляющий сети ресторанов Михаил Гончаров подчеркнул, что вопрос пищевой безопасности для "Теремка" важен и компания понимает необходимость проверок. "Я выступаю за то, чтобы на системном уровне отрасль контролировали и проверяли, и чтобы нормы и правила были актуальны сегодняшнему дню", - сказал Гончаров, которого процитировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240416/restorany-1940478764.html

https://ria.ru/20240613/perm-1952611729.html

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здоровье - общество, москва, олег павлов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)