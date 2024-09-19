Рейтинг@Mail.ru
На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 19.09.2024 (обновлено: 08:24 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/tayvan-1973548854.html
На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане
На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане
Органы безопасности Тайваня проводят расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане, с которыми связывают местную компанию Gold Apollo, заявил глава... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T05:53
2024-09-19T08:24
ливан
тайвань
россия
дмитрий песков
мария захарова
моссад
хезболла
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973250643_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddf121ec2d4c1742904fe75e7f8a0c2e.jpg
ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Органы безопасности Тайваня проводят расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане, с которыми связывают местную компанию Gold Apollo, заявил глава минобороны острова Гу Лисюн, его слова приводит Международное радио Тайваня."Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу", — сказал он. Официальный представитель оборонного ведомства Сунь Лифан отметил, что минобороны Тайваня не может давать комментарии от имени тайваньской фирмы-производителя устройств.Взрывы устройств связи в ЛиванеВо вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезбаллой" у компании Gold Apollo. В свою очередь, тайваньская компания заявила, что модель взорвавшихся пейджеров производила и разрабатывала компания BAC CONSULTING KFT, расположенная в Будапеште. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Венгерская компания опровергла, что она производила сдетонировавшие пейджеры.Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.В среду вечером произошла новая серия взрывов, в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболла". Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.По информации портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Как отмечается, эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
https://ria.ru/20240919/kiodo-1973546745.html
https://ria.ru/20240919/netanyakhu-1973536927.html
https://ria.ru/20240919/livan-1973535283.html
ливан
тайвань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973250643_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_12ed0dc463fa3c14adf6f9e36932ffac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, тайвань, россия, дмитрий песков, мария захарова, моссад, хезболла, евросоюз, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
Ливан, Тайвань, Россия, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Моссад, Хезболла, Евросоюз, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане

Тайвань изучает дело о взрыве пейджеров в Ливане, связываемых с местной фирмой

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Органы безопасности Тайваня проводят расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане, с которыми связывают местную компанию Gold Apollo, заявил глава минобороны острова Гу Лисюн, его слова приводит Международное радио Тайваня.
«
"Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу", — сказал он.
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
СМИ: компания из Японии допустила, что в Ливане взорвались ее рации
Вчера, 04:59
Официальный представитель оборонного ведомства Сунь Лифан отметил, что минобороны Тайваня не может давать комментарии от имени тайваньской фирмы-производителя устройств.

Взрывы устройств связи в Ливане

Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезбаллой" у компании Gold Apollo. В свою очередь, тайваньская компания заявила, что модель взорвавшихся пейджеров производила и разрабатывала компания BAC CONSULTING KFT, расположенная в Будапеште. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Венгерская компания опровергла, что она производила сдетонировавшие пейджеры.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
"Мы вернем". Нетаньяху сделал первое заявление после взрывов в Ливане
Вчера, 01:10
Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
В среду вечером произошла новая серия взрывов, в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболла". Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.
По информации портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Как отмечается, эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.
Скриншот объявления о продаже ICOM V82 в Сети - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Взорвавшиеся в Ливане рации нашлись в продаже в России
Вчера, 00:37
 
ЛиванТайваньРоссияДмитрий ПесковМария ЗахароваМоссадХезболлаЕвросоюзДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала