https://ria.ru/20240919/tayvan-1973548854.html

На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане

На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024

На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане

Органы безопасности Тайваня проводят расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане, с которыми связывают местную компанию Gold Apollo, заявил глава... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T05:53

2024-09-19T05:53

2024-09-19T08:24

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ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Органы безопасности Тайваня проводят расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане, с которыми связывают местную компанию Gold Apollo, заявил глава минобороны острова Гу Лисюн, его слова приводит Международное радио Тайваня."Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу", — сказал он. Официальный представитель оборонного ведомства Сунь Лифан отметил, что минобороны Тайваня не может давать комментарии от имени тайваньской фирмы-производителя устройств.Взрывы устройств связи в ЛиванеВо вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезбаллой" у компании Gold Apollo. В свою очередь, тайваньская компания заявила, что модель взорвавшихся пейджеров производила и разрабатывала компания BAC CONSULTING KFT, расположенная в Будапеште. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.Венгерская компания опровергла, что она производила сдетонировавшие пейджеры.Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.В среду вечером произошла новая серия взрывов, в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболла". Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.По информации портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Как отмечается, эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.

https://ria.ru/20240919/kiodo-1973546745.html

https://ria.ru/20240919/netanyakhu-1973536927.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973535283.html

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