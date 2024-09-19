На Тайване расследуют дело о взрыве пейджеров в Ливане
Тайвань изучает дело о взрыве пейджеров в Ливане, связываемых с местной фирмой
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. Органы безопасности Тайваня проводят расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане, с которыми связывают местную компанию Gold Apollo, заявил глава минобороны острова Гу Лисюн, его слова приводит Международное радио Тайваня.
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"Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу", — сказал он.
Официальный представитель оборонного ведомства Сунь Лифан отметил, что минобороны Тайваня не может давать комментарии от имени тайваньской фирмы-производителя устройств.
Взрывы устройств связи в Ливане
Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры. Ранения получили около 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным СМИ, эти устройства использует "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Движение и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. "Хезболла" также пообещала Тель-Авиву жесткий ответ.
Как утверждает Рейтер, израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных "Хезбаллой" у компании Gold Apollo. В свою очередь, тайваньская компания заявила, что модель взорвавшихся пейджеров производила и разрабатывала компания BAC CONSULTING KFT, расположенная в Будапеште. По информации агентства, три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение.
Венгерская компания опровергла, что она производила сдетонировавшие пейджеры.
Портал Axios уточнил со ссылкой на источники, что операцию одобрили на встречах премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
В среду вечером произошла новая серия взрывов, в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболла". Как уточнила газета "Ан-Нахар", в этот раз сдетонировали рации, которые шиитское движение "Хезболла" закупило почти одновременно с пейджерами около пяти месяцев назад. По последним данным, 20 человек погибли, еще 450 пострадали.
По информации портала Axios, израильские разведслужбы заранее установили в них взрывные устройства и отправили их ливанскому движению. Как отмечается, эти аппараты должны были использоваться "Хезболлой" во время войны с Израилем.