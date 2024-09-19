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В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе

В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе - РИА Новости, 19.09.2024

В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе

Тридцатичетырехлетний россиянин задержан полицией таиландской провинции Сураттхани на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:31

2024-09-19T20:31

2024-09-19T20:31

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БАНГКОК, 19 сен – РИА Новости. Тридцатичетырехлетний россиянин задержан полицией таиландской провинции Сураттхани на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности, сообщает в четверг газета Bangkok Post. Гражданин РФ был задержан полицейскими в тот момент, когда он, стоя на стремянке, устанавливал на жилое здание систему наружного видеонаблюдения, говорится в сообщении. Рабочие профессии, в том числе и профессия специалиста-монтажника и установщика электронного оборудования, входят в Таиланде в список профессий, запрещенных для иностранцев. На допросе россиянин заявил, что работает менеджером по маркетингу в одной из местных компаний и получает там зарплату в размере 41,3 тысячи таиландских бат (около 1 250 долларов), однако владелец фирмы также предоставляет ему работу по установке аудио и видеооборудования, что увеличивает его доход до 70 – 100 тысяч бат (2 – 3 тысячи долларов) в месяц, сообщает издание. За первый эпизод нелегальной работы в Таиланде россиянину может грозить денежный штраф и депортация из страны.

https://ria.ru/20240322/arest-1935036460.html

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в мире, таиланд, россия, происшествия