Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/tailand-1973720444.html
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе - РИА Новости, 19.09.2024
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе
Тридцатичетырехлетний россиянин задержан полицией таиландской провинции Сураттхани на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:31
2024-09-19T20:31
в мире
таиланд
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973720032_0:0:790:444_1920x0_80_0_0_7beb573262d31efd2fb2d6266e7e1051.jpg
БАНГКОК, 19 сен – РИА Новости. Тридцатичетырехлетний россиянин задержан полицией таиландской провинции Сураттхани на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности, сообщает в четверг газета Bangkok Post. Гражданин РФ был задержан полицейскими в тот момент, когда он, стоя на стремянке, устанавливал на жилое здание систему наружного видеонаблюдения, говорится в сообщении. Рабочие профессии, в том числе и профессия специалиста-монтажника и установщика электронного оборудования, входят в Таиланде в список профессий, запрещенных для иностранцев. На допросе россиянин заявил, что работает менеджером по маркетингу в одной из местных компаний и получает там зарплату в размере 41,3 тысячи таиландских бат (около 1 250 долларов), однако владелец фирмы также предоставляет ему работу по установке аудио и видеооборудования, что увеличивает его доход до 70 – 100 тысяч бат (2 – 3 тысячи долларов) в месяц, сообщает издание. За первый эпизод нелегальной работы в Таиланде россиянину может грозить денежный штраф и депортация из страны.
https://ria.ru/20240322/arest-1935036460.html
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973720032_69:0:772:527_1920x0_80_0_0_367b4185f44f96605b4b9023bba37abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, россия, происшествия
В мире, Таиланд, Россия, Происшествия
В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе

Bangkok Post: россиянин задержан в Таиланде по подозрению в нелегальном труде

© Фото : Assawin Pakkawan / Bangkok PostГражданин России, задержанный полицией Таиланда на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности
Гражданин России, задержанный полицией Таиланда на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Assawin Pakkawan / Bangkok Post
Гражданин России, задержанный полицией Таиланда на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 19 сен – РИА Новости. Тридцатичетырехлетний россиянин задержан полицией таиландской провинции Сураттхани на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности, сообщает в четверг газета Bangkok Post.
Гражданин РФ был задержан полицейскими в тот момент, когда он, стоя на стремянке, устанавливал на жилое здание систему наружного видеонаблюдения, говорится в сообщении. Рабочие профессии, в том числе и профессия специалиста-монтажника и установщика электронного оборудования, входят в Таиланде в список профессий, запрещенных для иностранцев.
На допросе россиянин заявил, что работает менеджером по маркетингу в одной из местных компаний и получает там зарплату в размере 41,3 тысячи таиландских бат (около 1 250 долларов), однако владелец фирмы также предоставляет ему работу по установке аудио и видеооборудования, что увеличивает его доход до 70 – 100 тысяч бат (2 – 3 тысячи долларов) в месяц, сообщает издание.
За первый эпизод нелегальной работы в Таиланде россиянину может грозить денежный штраф и депортация из страны.
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Таиланде задержали россиянина, нелегально работавшего гидом
22 марта, 20:25
 
В миреТаиландРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала