В Таиланде задержали россиянина по подозрению в нелегальной работе
Bangkok Post: россиянин задержан в Таиланде по подозрению в нелегальном труде
© Фото : Assawin Pakkawan / Bangkok PostГражданин России, задержанный полицией Таиланда на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности
Гражданин России, задержанный полицией Таиланда на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 19 сен – РИА Новости. Тридцатичетырехлетний россиянин задержан полицией таиландской провинции Сураттхани на острове Пханган по подозрению в нелегальной трудовой деятельности, сообщает в четверг газета Bangkok Post.
Гражданин РФ был задержан полицейскими в тот момент, когда он, стоя на стремянке, устанавливал на жилое здание систему наружного видеонаблюдения, говорится в сообщении. Рабочие профессии, в том числе и профессия специалиста-монтажника и установщика электронного оборудования, входят в Таиланде в список профессий, запрещенных для иностранцев.
На допросе россиянин заявил, что работает менеджером по маркетингу в одной из местных компаний и получает там зарплату в размере 41,3 тысячи таиландских бат (около 1 250 долларов), однако владелец фирмы также предоставляет ему работу по установке аудио и видеооборудования, что увеличивает его доход до 70 – 100 тысяч бат (2 – 3 тысячи долларов) в месяц, сообщает издание.
За первый эпизод нелегальной работы в Таиланде россиянину может грозить денежный штраф и депортация из страны.