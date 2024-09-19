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Зампостпреда России при ОБСЕ рассказал об уничтоженных танках Abrams - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/svo-1973680325.html
Зампостпреда России при ОБСЕ рассказал об уничтоженных танках Abrams
Зампостпреда России при ОБСЕ рассказал об уничтоженных танках Abrams - РИА Новости, 19.09.2024
Зампостпреда России при ОБСЕ рассказал об уничтоженных танках Abrams
Две трети от всех поставленных Киеву танков США Abrams уже уничтожены, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:39
2024-09-19T16:39
специальная военная операция на украине
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украина
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сергей лавров
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Две трети от всех поставленных Киеву танков США Abrams уже уничтожены, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.Как отметил дипломат, сегодня, "испробовав различные средства и не добившись своих целей, англосаксы и их союзники развернули дискуссию о перспективах применения высокоточных дальнобойных вооружений по объектам в глубине территории России"."Эта тема становится для них особенно актуальной на фоне того, как излишне разрекламированная натовская техника горит под натиском русского оружия. Взять хотя бы "хвалёные" американские танки Abrams: две трети от всех поставленных уже уничтожены, и это несмотря на то, что командование ВСУ крайне редко вводит их в бой", - заявил Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, россия, украина, киев, сергей лавров, обсе, нато, дмитрий песков, вооруженные силы украины, максим буякевич
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, ОБСЕ, НАТО, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Максим Буякевич
Зампостпреда России при ОБСЕ рассказал об уничтоженных танках Abrams

Зампостреда РФ при ОБСЕ: уничтожены две трети поставленных Киеву танков Abrams

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТанк Abrams на выставке трофейной техники на форуме "Армия-2024"
Танк Abrams на выставке трофейной техники на форуме Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Танк Abrams на выставке трофейной техники на форуме "Армия-2024". Архивное фото
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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости. Две трети от всех поставленных Киеву танков США Abrams уже уничтожены, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
Как отметил дипломат, сегодня, "испробовав различные средства и не добившись своих целей, англосаксы и их союзники развернули дискуссию о перспективах применения высокоточных дальнобойных вооружений по объектам в глубине территории России".
"Эта тема становится для них особенно актуальной на фоне того, как излишне разрекламированная натовская техника горит под натиском русского оружия. Взять хотя бы "хвалёные" американские танки Abrams: две трети от всех поставленных уже уничтожены, и это несмотря на то, что командование ВСУ крайне редко вводит их в бой", - заявил Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровОБСЕНАТОДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМаксим Буякевич
 
 
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