Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard
Германия поставила Украине 22 танка Leopard и три самоходные установки Gepard
© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией и три зенитные самоходные установки Gepard, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.
Кроме того, Украина получила от Германии 61 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.
Помимо этого, ФРГ передала ВСУ 22 колёсные броневые машины с усиленной противоминной защитой (MRAP), 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 1 гусеничный вездеход Warthog.
Киев также получил 2 многофункциональные радиолокационные станции TRML-4D, 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями к ним, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 20 надводных беспилотных аппаратов, 12 разведывательных беспилотников Songbird и 6 беспилотников Hornet XR.
Список недавно поставленных Украине вооружений включает в себя ещё 3 мостоукладчика Biber, 1 инженерный танк Dachs, 6 машин разминирования Wisent 1 и материалы для разминирования.
Украина получила 16 РЛС наземного наблюдения, 2 бортовые противоракетные системы AMPS и 2 пограничные машины. Также Германия передала 12 различных грузовых транспортных средств, 8 заправщиков Mercedes-Benz Zetros и 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".