Рейтинг@Mail.ru
Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:53 19.09.2024 (обновлено: 17:39 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/svo-1973668442.html
Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard
Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard - РИА Новости, 19.09.2024
Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard
Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией и три зенитные самоходные установки Gepard, следует из обновленного... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:53
2024-09-19T17:39
германия
украина
сво
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952246377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_341d7950b4dbfac4c3527c65fda9e969.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией и три зенитные самоходные установки Gepard, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.Кроме того, Украина получила от Германии 61 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.Помимо этого, ФРГ передала ВСУ 22 колёсные броневые машины с усиленной противоминной защитой (MRAP), 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 1 гусеничный вездеход Warthog.Киев также получил 2 многофункциональные радиолокационные станции TRML-4D, 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями к ним, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 20 надводных беспилотных аппаратов, 12 разведывательных беспилотников Songbird и 6 беспилотников Hornet XR.Список недавно поставленных Украине вооружений включает в себя ещё 3 мостоукладчика Biber, 1 инженерный танк Dachs, 6 машин разминирования Wisent 1 и материалы для разминирования.Украина получила 16 РЛС наземного наблюдения, 2 бортовые противоракетные системы AMPS и 2 пограничные машины. Также Германия передала 12 различных грузовых транспортных средств, 8 заправщиков Mercedes-Benz Zetros и 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240919/svo-1973595278.html
https://ria.ru/20240919/frantsija-1973593307.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952246377_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_fb0920afecec930bb054714d29b0ca1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, сво, в мире, сергей лавров, дмитрий песков, россия, нато, технологии, вооруженные силы украины
Германия, Украина, СВО, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Россия, НАТО, Технологии, Вооруженные силы Украины
Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard

Германия поставила Украине 22 танка Leopard и три самоходные установки Gepard

© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией и три зенитные самоходные установки Gepard, следует из обновленного списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.
Кроме того, Украина получила от Германии 61 тысячу артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и тысячу патронов для стрелкового оружия.
Помимо этого, ФРГ передала ВСУ 22 колёсные броневые машины с усиленной противоминной защитой (MRAP), 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 и 1 гусеничный вездеход Warthog.
Разрушенная электростанция на Украине - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
ЕС передаст Украине на энергетику часть доходов от российских активов
Вчера, 12:20
Киев также получил 2 многофункциональные радиолокационные станции TRML-4D, 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями к ним, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 20 надводных беспилотных аппаратов, 12 разведывательных беспилотников Songbird и 6 беспилотников Hornet XR.
Список недавно поставленных Украине вооружений включает в себя ещё 3 мостоукладчика Biber, 1 инженерный танк Dachs, 6 машин разминирования Wisent 1 и материалы для разминирования.
Украина получила 16 РЛС наземного наблюдения, 2 бортовые противоракетные системы AMPS и 2 пограничные машины. Также Германия передала 12 различных грузовых транспортных средств, 8 заправщиков Mercedes-Benz Zetros и 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Во Франции серьезно отнеслись к заявлениям Путина по Украине, заявил посол
Вчера, 12:05
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияУкраинаСВОВ миреСергей ЛавровДмитрий ПесковРоссияНАТОТехнологииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала