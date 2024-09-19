Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об общих потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/svo-1973639962.html
Минобороны рассказало об общих потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало об общих потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024
Минобороны рассказало об общих потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:42
2024-09-19T14:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965588450_131:0:1875:981_1920x0_80_0_0_4ac02fd36d4404d8b5812f38389f0776.png
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, сообщило в четверг Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14950 военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин, 464 автомобиля, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 28 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240919/mkkk-1973551711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965588450_365:0:1673:981_1920x0_80_0_0_3c0bb6f6c02fc093d2cfd2ec813ddf76.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО
Минобороны рассказало об общих потерях ВСУ в Курской области

В Курской области ВСУ потеряли более 14950 военных и 122 танка

© РИА НовостиРоссийский сапер в Курской области
Российский сапер в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости
Российский сапер в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14950 военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин, 464 автомобиля, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 28 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В МККК назвали условие для посещения Курской области
Вчера, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала