https://ria.ru/20240919/svo-1973639962.html

Минобороны рассказало об общих потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало об общих потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.09.2024

Минобороны рассказало об общих потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:42

2024-09-19T14:42

2024-09-19T14:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 300 украинских боевиков и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и 10 боевых бронированных машин, сообщило в четверг Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14950 военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 768 боевых бронированных машин, 464 автомобиля, 109 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 28 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240919/mkkk-1973551711.html

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россия, вооруженные силы украины, сво