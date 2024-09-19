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Пушилин оценил возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/svo-1973634505.html
Пушилин оценил возможность переговоров с Украиной
Пушилин оценил возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.09.2024
Пушилин оценил возможность переговоров с Украиной
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что мирные переговоры между Россией и Украиной вряд ли состоятся в ближайшее время. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:55
2024-09-19T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
александр лукашенко
сво
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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что мирные переговоры между Россией и Украиной вряд ли состоятся в ближайшее время. "Скажу вам честно: пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир и всегда расходятся с их заявлениями", - приводит госагентство Белта слова Пушилина, которые он произнес в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, если судить по реальным действиям и поступкам, а также заявлениям в средствах массовой информации, то мирные переговоры - "это не про самое ближайшее время". Пушилин отметил, что рано или поздно все должно закончиться переговорами. "Но как и что… Увы, с нашей точки зрения, это последующий этап", - добавил он.
https://ria.ru/20240724/kuleba-1961635320.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, александр лукашенко, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Александр Лукашенко, СВО
Пушилин оценил возможность переговоров с Украиной

Глава ДНР Пушилин: переговоры с Украиной вряд ли состоятся в ближайшее время

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин перед расширенным заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Глава ДНР Денис Пушилин перед расширенным заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин перед расширенным заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ. Архивное фото
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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что мирные переговоры между Россией и Украиной вряд ли состоятся в ближайшее время.
"Скажу вам честно: пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир и всегда расходятся с их заявлениями", - приводит госагентство Белта слова Пушилина, которые он произнес в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По его словам, если судить по реальным действиям и поступкам, а также заявлениям в средствах массовой информации, то мирные переговоры - "это не про самое ближайшее время". Пушилин отметил, что рано или поздно все должно закончиться переговорами. "Но как и что… Увы, с нашей точки зрения, это последующий этап", - добавил он.
Министр иностранных дел КНР Ван И и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи в Пекине. 24 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Кулеба заявил о готовности Украины вести переговоры с Россией
24 июля, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинАлександр ЛукашенкоСВО
 
 
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