https://ria.ru/20240919/svo-1973634505.html

Пушилин оценил возможность переговоров с Украиной

Пушилин оценил возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.09.2024

Пушилин оценил возможность переговоров с Украиной

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что мирные переговоры между Россией и Украиной вряд ли состоятся в ближайшее время. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:55

2024-09-19T13:55

2024-09-19T13:55

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

александр лукашенко

сво

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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что мирные переговоры между Россией и Украиной вряд ли состоятся в ближайшее время. "Скажу вам честно: пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир и всегда расходятся с их заявлениями", - приводит госагентство Белта слова Пушилина, которые он произнес в Минске после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, если судить по реальным действиям и поступкам, а также заявлениям в средствах массовой информации, то мирные переговоры - "это не про самое ближайшее время". Пушилин отметил, что рано или поздно все должно закончиться переговорами. "Но как и что… Увы, с нашей точки зрения, это последующий этап", - добавил он.

https://ria.ru/20240724/kuleba-1961635320.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, александр лукашенко, сво