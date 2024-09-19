https://ria.ru/20240919/svo-1973612105.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 19.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки

ВСУ за сутки потеряли до 690 военнослужащих и две боевые машины пехоты Marder немецкого производства в зоне действий подразделений "Южной" группировки... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:45

2024-09-19T12:45

2024-09-19T12:51

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 690 военнослужащих и две боевые машины пехоты Marder немецкого производства в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.По данным военного ведомства, силы "Юга" нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении министерства.

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вооруженные силы украины, россия, константиновка, германия, в мире