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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 19.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ за сутки потеряли до 690 военнослужащих и две боевые машины пехоты Marder немецкого производства в зоне действий подразделений "Южной" группировки... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:45
2024-09-19T12:45
2024-09-19T12:51
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 690 военнослужащих и две боевые машины пехоты Marder немецкого производства в зоне действий подразделений "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.По данным военного ведомства, силы "Юга" нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении министерства.
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вооруженные силы украины, россия, константиновка, германия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Константиновка, Германия, В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 690 военных в зоне действий "Южной" группировки за сутки