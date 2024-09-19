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Группировка "Восток" отразила две контратаки

Группировка "Восток" отразила две контратаки - РИА Новости, 19.09.2024

Группировка "Восток" отразила две контратаки

Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:47

2024-09-19T12:47

2024-09-19T12:50

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 122-мм гаубицу Д-30, добавили в ведомстве.

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, в мире, франция