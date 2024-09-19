Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" отразила две контратаки - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 19.09.2024 (обновлено: 12:50 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/svo-1973611705.html
Группировка "Восток" отразила две контратаки
Группировка "Восток" отразила две контратаки - РИА Новости, 19.09.2024
Группировка "Восток" отразила две контратаки
Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:47
2024-09-19T12:50
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971782462_194:24:3005:1605_1920x0_80_0_0_f7cc09593df0793936cb1796a8703b18.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 122-мм гаубицу Д-30, добавили в ведомстве.
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971782462_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_73a0a48c420176bad327e0d4cf80b52c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, россия, в мире, франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Франция
Группировка "Восток" отразила две контратаки

Группировка "Восток" отразила две контратаки, ВСУ потеряли до 95 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 95 военнослужащих и французскую самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и 122-мм гаубицу Д-30, добавили в ведомстве.
Уничтожение техники ВСУ в районе Курской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.

На фото: уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.

Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области

ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.

На фото: уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Украинские подразделения хотели захватить участок территории Суджанского района.

На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ.

Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью

Украинские подразделения хотели захватить участок территории Суджанского района.

На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

В результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными.

На фото: вертолет Ка-52 "Аллигатор" на боевом вылете.

Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью

В результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными.

На фото: вертолет Ка-52 "Аллигатор" на боевом вылете.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

На фото: расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" наносит ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ.

Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью

Уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

На фото: расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" наносит ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание.

Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничных районах региона сохраняется сложная оперативная обстановка.

На фото: вертолет Ка-52 выполнил удары авиационными средствами поражения по военной технике ВСУ.

Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничных районах региона сохраняется сложная оперативная обстановка.

На фото: вертолет Ка-52 выполнил удары авиационными средствами поражения по военной технике ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанк

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.

На фото: "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.

Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.

На фото: "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.

© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанк

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника.

На фото: вертолет армейской авиации Ка-52 выполнил удары по подразделениям ВСУ.

Экипаж вертолета Ка-52 Аллигатор выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника.

На фото: вертолет армейской авиации Ка-52 выполнил удары по подразделениям ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.

На фото: уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Украинские подразделения хотели захватить участок территории Суджанского района.

На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
2 из 8

В результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными.

На фото: вертолет Ка-52 "Аллигатор" на боевом вылете.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

На фото: расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" наносит ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничных районах региона сохраняется сложная оперативная обстановка.

На фото: вертолет Ка-52 выполнил удары авиационными средствами поражения по военной технике ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.

На фото: "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.

© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
7 из 8

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника.

На фото: вертолет армейской авиации Ка-52 выполнил удары по подразделениям ВСУ.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала