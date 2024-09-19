Группировка "Восток" отразила две контратаки, ВСУ потеряли до 95 военных
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.
На фото: уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.
На фото: уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.
Украинские подразделения хотели захватить участок территории Суджанского района.
На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ.
Украинские подразделения хотели захватить участок территории Суджанского района.
На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ.
В результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными.
На фото: вертолет Ка-52 "Аллигатор" на боевом вылете.
В результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными.
На фото: вертолет Ка-52 "Аллигатор" на боевом вылете.
Уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
На фото: расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" наносит ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ.
Уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
На фото: расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" наносит ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ.
Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание.
Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничных районах региона сохраняется сложная оперативная обстановка.
На фото: вертолет Ка-52 выполнил удары авиационными средствами поражения по военной технике ВСУ.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничных районах региона сохраняется сложная оперативная обстановка.
На фото: вертолет Ка-52 выполнил удары авиационными средствами поражения по военной технике ВСУ.
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.
На фото: "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.
На фото: "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника.
На фото: вертолет армейской авиации Ка-52 выполнил удары по подразделениям ВСУ.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника.
На фото: вертолет армейской авиации Ка-52 выполнил удары по подразделениям ВСУ.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области.
На фото: уничтожение военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" боевой машины пехоты "Bradley" производства США, боевой бронированной машины "Казак", бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.
Украинские подразделения хотели захватить участок территории Суджанского района.
На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ.
В результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными.
На фото: вертолет Ка-52 "Аллигатор" на боевом вылете.
Уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.
На фото: расчет оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" наносит ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ.
Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, накануне заявил что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
На фото: экипаж вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполняет боевое задание.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничных районах региона сохраняется сложная оперативная обстановка.
На фото: вертолет Ка-52 выполнил удары авиационными средствами поражения по военной технике ВСУ.
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Курской области в связи с последствиями атаки украинских формирований.
На фото: "Искандер-М" нанес удар по месту скопления техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника.
На фото: вертолет армейской авиации Ка-52 выполнил удары по подразделениям ВСУ.