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ЕС передаст Украине на энергетику часть доходов от российских активов - РИА Новости, 19.09.2024
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12:20 19.09.2024 (обновлено: 14:27 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/svo-1973595278.html
ЕС передаст Украине на энергетику часть доходов от российских активов
ЕС передаст Украине на энергетику часть доходов от российских активов - РИА Новости, 19.09.2024
ЕС передаст Украине на энергетику часть доходов от российских активов
ЕС выделяет Украине 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от активов России, на помощь в энергетической сфере, указано в заявлении Еврокомиссии. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:20
2024-09-19T14:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
евросоюз
сво
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. ЕС выделяет Украине 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от активов России, на помощь в энергетической сфере, указано в заявлении Еврокомиссии."Сто миллионов евро выделяется из доходов от замороженных активов России, еще 60 миллионов — из европейских фондов на закупку обогревателей и теплых убежищ", — уточняется в документе.Там также отмечается, что с начала российской спецоперации ЕС через Фонд энергетической поддержки Украины и Механизм гражданской защиты Евросоюза предоставил Киеву уже по меньшей мере два миллиарда евро на энергобезопасность.Как уточняется, новый транш направлен на "преодоление последствий атак на энергетическую инфраструктуру".Как сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ЕС намерен помочь Украине восстановить энергетические объекты для производства 15% потребностей в энергетике к предстоящей зиме, а также увеличить экспорт энергии в страну для покрытия еще 12% от ее потребностей.В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже перевел первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия воровством и подчеркнул, что они будут иметь юридические последствия.После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240917/zelenskiy-1973132757.html
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украина, россия, евросоюз, сво, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Евросоюз, СВО, Санкции в отношении России
ЕС передаст Украине на энергетику часть доходов от российских активов

ЕС выделит на помощь Украине 100 миллионов евро из доходов от российских активов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазрушенная электростанция на Украине
Разрушенная электростанция на Украине - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разрушенная электростанция на Украине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. ЕС выделяет Украине 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от активов России, на помощь в энергетической сфере, указано в заявлении Еврокомиссии.
«
"Сто миллионов евро выделяется из доходов от замороженных активов России, еще 60 миллионов — из европейских фондов на закупку обогревателей и теплых убежищ", — уточняется в документе.
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Там также отмечается, что с начала российской спецоперации ЕС через Фонд энергетической поддержки Украины и Механизм гражданской защиты Евросоюза предоставил Киеву уже по меньшей мере два миллиарда евро на энергобезопасность.
Как уточняется, новый транш направлен на "преодоление последствий атак на энергетическую инфраструктуру".
Как сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ЕС намерен помочь Украине восстановить энергетические объекты для производства 15% потребностей в энергетике к предстоящей зиме, а также увеличить экспорт энергии в страну для покрытия еще 12% от ее потребностей.
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После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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