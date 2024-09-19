https://ria.ru/20240919/svo-1973595278.html

ЕС передаст Украине на энергетику часть доходов от российских активов

ЕС передаст Украине на энергетику часть доходов от российских активов - РИА Новости, 19.09.2024

ЕС передаст Украине на энергетику часть доходов от российских активов

ЕС выделяет Украине 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от активов России, на помощь в энергетической сфере, указано в заявлении Еврокомиссии. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:20

2024-09-19T12:20

2024-09-19T14:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

евросоюз

сво

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. ЕС выделяет Украине 160 миллионов евро, включая 100 миллионов из доходов от активов России, на помощь в энергетической сфере, указано в заявлении Еврокомиссии."Сто миллионов евро выделяется из доходов от замороженных активов России, еще 60 миллионов — из европейских фондов на закупку обогревателей и теплых убежищ", — уточняется в документе.Там также отмечается, что с начала российской спецоперации ЕС через Фонд энергетической поддержки Украины и Механизм гражданской защиты Евросоюза предоставил Киеву уже по меньшей мере два миллиарда евро на энергобезопасность.Как уточняется, новый транш направлен на "преодоление последствий атак на энергетическую инфраструктуру".Как сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ЕС намерен помочь Украине восстановить энергетические объекты для производства 15% потребностей в энергетике к предстоящей зиме, а также увеличить экспорт энергии в страну для покрытия еще 12% от ее потребностей.В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже перевел первые 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов России на оплату военных поставок Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия воровством и подчеркнул, что они будут иметь юридические последствия.После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240917/zelenskiy-1973132757.html

https://ria.ru/20240919/polsha-1973506064.html

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украина, россия, евросоюз, сво, санкции в отношении россии