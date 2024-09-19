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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 19.09.2024 (обновлено: 11:49 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/svo-1973583901.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.09.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в городе Дзержинске в городском округе Горловка в ДНР в результате обстрела украинским войсками, сообщил в четверг мэр Горловки... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:47
2024-09-19T11:49
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сво
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в городе Дзержинске в городском округе Горловка в ДНР в результате обстрела украинским войсками, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.Ранее он сообщал, что в четверг в Горловке при атаке украинского беспилотника ранены два мирных жителя. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240919/sammit-1973541309.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сво, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СВО, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса Корнет - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий стреляет из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в городе Дзержинске в городском округе Горловка в ДНР в результате обстрела украинским войсками, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.
Ранее он сообщал, что в четверг в Горловке при атаке украинского беспилотника ранены два мирных жителя.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСВОСтиролПроисшествия
 
 
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