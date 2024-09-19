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При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.09.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в городе Дзержинске в городском округе Горловка в ДНР в результате обстрела украинским войсками, сообщил в четверг мэр Горловки... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:47

2024-09-19T11:47

2024-09-19T11:49

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

сво

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 сен – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в городе Дзержинске в городском округе Горловка в ДНР в результате обстрела украинским войсками, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.Ранее он сообщал, что в четверг в Горловке при атаке украинского беспилотника ранены два мирных жителя. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240919/sammit-1973541309.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сво, стирол, происшествия