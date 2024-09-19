Рейтинг@Mail.ru
Европарламент призовет согласовать выделение кредита Украине - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/svo-1973577172.html
Европарламент призовет согласовать выделение кредита Украине
Европарламент призовет согласовать выделение кредита Украине - РИА Новости, 19.09.2024
Европарламент призовет согласовать выделение кредита Украине
Депутаты Европейского парламента (ЕП) в резолюции по Украине призовут страны Евросоюза как можно скорее согласовать выделение Украине кредита в размере 50... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T11:15
2024-09-19T11:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
паоло джентилони
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850910013_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_2e908c3029d8e1d926b053e1bf87be8d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в резолюции по Украине призовут страны Евросоюза как можно скорее согласовать выделение Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов США с погашением из доходов от иммобилизованных российских суверенных активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. "Европарламент призывает к быстрому прогрессу в реализации решения G7 предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов США, обеспеченный иммобилизованными российскими государственными активами, для обеспечения своевременной выплаты средств Украине", - указывается в проекте документа, голосование по которому пройдет на пленарной сессии ЕП в четверг во французском Страсбурге. Там также призывают ЕС "продолжить работу вместе с единомышленниками-партнерами по адаптации санкционного законодательства и созданию надежного правового режима для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС". Депутаты в очередной раз призовут к расширению экономических санкций против России, включая полный запрет на импорт в ЕС всех видов ископаемого топлива из РФ, в том числе сжиженного природного газа, топлива для АЭС. "ЕП призывает к полному эмбарго на российский сжиженный природный газ и санкциям против "Газпрома" и российских нефтяных компаний; призывает ЕС включить суда ледового класса Arc-7 компаний, экспортирующих российский сжиженный природный газ, в санкционные списки… Призывает к санкциям в отношении атомного сектора России", - заявлено в документе. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240825/ep-1968326756.html
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html
https://ria.ru/20240916/nato-1973032940.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850910013_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_875ac352cd6d76df64f343d8582f2523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир путин, паоло джентилони, сергей лавров, евросоюз, европарламент, g7, санкции в отношении россии, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Паоло Джентилони, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент, G7, Санкции в отношении России, СВО
Европарламент призовет согласовать выделение кредита Украине

Европарламент призовет согласовать выделение Украине кредита в $50 миллиардов

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента (ЕП) в резолюции по Украине призовут страны Евросоюза как можно скорее согласовать выделение Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов США с погашением из доходов от иммобилизованных российских суверенных активов, заморозку которых РФ не раз называла воровством.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Уже отбирают". В Европарламенте сделали заявление об Украине
25 августа, 10:03
"Европарламент призывает к быстрому прогрессу в реализации решения G7 предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов США, обеспеченный иммобилизованными российскими государственными активами, для обеспечения своевременной выплаты средств Украине", - указывается в проекте документа, голосование по которому пройдет на пленарной сессии ЕП в четверг во французском Страсбурге.
Там также призывают ЕС "продолжить работу вместе с единомышленниками-партнерами по адаптации санкционного законодательства и созданию надежного правового режима для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС".
Депутаты в очередной раз призовут к расширению экономических санкций против России, включая полный запрет на импорт в ЕС всех видов ископаемого топлива из РФ, в том числе сжиженного природного газа, топлива для АЭС. "ЕП призывает к полному эмбарго на российский сжиженный природный газ и санкциям против "Газпрома" и российских нефтяных компаний; призывает ЕС включить суда ледового класса Arc-7 компаний, экспортирующих российский сжиженный природный газ, в санкционные списки… Призывает к санкциям в отношении атомного сектора России", - заявлено в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Скажите Путину". В США выступили с новым планом по Украине
18 сентября, 18:00
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 14 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Члены НАТО не достигли согласия по членству Украины в альянсе
16 сентября, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинПаоло ДжентилониСергей ЛавровЕвросоюзЕвропарламентG7Санкции в отношении РоссииСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала