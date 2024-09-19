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Супруг Блиновской не пришел на заседание суда - РИА Новости, 19.09.2024
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13:36 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/suprug-1973628088.html
Супруг Блиновской не пришел на заседание суда
Супруг Блиновской не пришел на заседание суда - РИА Новости, 19.09.2024
Супруг Блиновской не пришел на заседание суда
Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не присутствует на заседании в Арбитражном суде Ярославской области, где рассматривается дело о его банкротстве,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:36
2024-09-19T13:36
происшествия
ярославская область
алексей блиновский
елена блиновская
сбербанк россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не присутствует на заседании в Арбитражном суде Ярославской области, где рассматривается дело о его банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заявление о признании должника банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Арбитражный суд Ярославской области сегодня рассматривает обоснованность заявления. Блиновского в зале нет, присутствует его представитель. Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены. Уехавший в зону СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973096414.html
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происшествия, ярославская область, алексей блиновский, елена блиновская, сбербанк россии
Происшествия, Ярославская область, Алексей Блиновский, Елена Блиновская, Сбербанк России
Супруг Блиновской не пришел на заседание суда

Алексей Блиновский не присутствует на заседании по делу о своем банкротстве

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не присутствует на заседании в Арбитражном суде Ярославской области, где рассматривается дело о его банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заявление о признании должника банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей.
Арбитражный суд Ярославской области сегодня рассматривает обоснованность заявления. Блиновского в зале нет, присутствует его представитель.
Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.
Уехавший в зону СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
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ПроисшествияЯрославская областьАлексей БлиновскийЕлена БлиновскаяСбербанк России
 
 
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