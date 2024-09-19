https://ria.ru/20240919/suprug-1973628088.html

Супруг Блиновской не пришел на заседание суда

Супруг Блиновской не пришел на заседание суда - РИА Новости, 19.09.2024

Супруг Блиновской не пришел на заседание суда

Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не присутствует на заседании в Арбитражном суде Ярославской области, где рассматривается дело о его банкротстве,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:36

2024-09-19T13:36

2024-09-19T13:36

происшествия

ярославская область

алексей блиновский

елена блиновская

сбербанк россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский не присутствует на заседании в Арбитражном суде Ярославской области, где рассматривается дело о его банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заявление о признании должника банкротом поступило в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Арбитражный суд Ярославской области сегодня рассматривает обоснованность заявления. Блиновского в зале нет, присутствует его представитель. Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены. Уехавший в зону СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973096414.html

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происшествия, ярославская область, алексей блиновский, елена блиновская, сбербанк россии