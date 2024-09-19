https://ria.ru/20240919/sud-1973725255.html

Венесуэльский суд постановил задержать президента Аргентины

Венесуэльский суд постановил задержать президента Аргентины - РИА Новости, 19.09.2024

Венесуэльский суд постановил задержать президента Аргентины

Венесуэльский суд согласовал ордер генеральной прокуратуры, которая накануне запросила меру содержания под стражей для президента Аргентины Хавьера Милея, его... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:27

2024-09-19T21:27

2024-09-19T21:27

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буэнос-айрес (город)

международная организация гражданской авиации

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КАРАКАС, 19 сен - РИА Новости. Венесуэльский суд согласовал ордер генеральной прокуратуры, которая накануне запросила меру содержания под стражей для президента Аргентины Хавьера Милея, его сестры - руководителя аппарата президента Карины Милей, а также министра безопасности Патрисии Бульрич, в рамках расследования о захвате самолета авиакомпании Emtrasur в Буэнос-Айресе в 2022 году. "В соответствии с запросом генеральной прокуратуры, в котором говорится: "Официально просим принять меру пресечения в виде лишения свободы на основании расследования, проведенного в отношении граждан Хавьера Милея в его качестве президента Республики Аргентина, Карины Милей в качестве генерального секретаря администрации президента и Патрисии Бульрич в качестве министра безопасности... запрос был согласован", - говорится в заявлении, которое распространил Верховный суд Венесуэлы. Прокуратура Венесуэлы накануне назначила двух специализированных прокуроров для исполнения ордера на арест Милея, его сестры и Бульрич по делу о краже самолета авиакомпании Emtrasur, сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб. Они подозреваются в краже при отягчающих обстоятельствах, отмывании средств, выведении из строя воздушного судна, незаконном лишении свободы и незаконном отчуждении собственности. В 2022 году в аргентинском аэропорту "Эсейса" был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.

https://ria.ru/20240729/venesuela-1962595604.html

https://ria.ru/20240907/venesuela-1971201098.html

венесуэла

аргентина

буэнос-айрес (город)

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в мире, венесуэла, аргентина, буэнос-айрес (город), международная организация гражданской авиации, boeing 747