https://ria.ru/20240919/sud-1973720891.html

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России - РИА Новости, 19.09.2024

Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России

Суд приговорил жителя Светлогорска Калининградской области к лишению свободы на шесть лет за распространение в интернете фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:37

2024-09-19T20:37

2024-09-19T20:37

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

светлогорск

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Суд приговорил жителя Светлогорска Калининградской области к лишению свободы на шесть лет за распространение в интернете фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, что в 2022 году 32-летний житель города Светлогорска Л., используя свой аккаунт в интернет-мессенджере, под видом достоверных сообщений разместил ложные сведения о якобы имевших место действиях Вооруженных Сил РФ и органов государственной власти при проведении специальной военной операции. "Приговором Светлогорского городского суда Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, чатов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, заявив, что указанные действия он не совершал. Однако, оценив доказательства, суд признал вину подсудимого Л. полностью доказанной и квалифицировал его действия по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

https://ria.ru/20240906/sud-1971102393.html

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происшествия, россия, светлогорск, калининградская область