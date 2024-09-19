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Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России - РИА Новости, 19.09.2024
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Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России
Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России - РИА Новости, 19.09.2024
Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России
Суд приговорил жителя Светлогорска Калининградской области к лишению свободы на шесть лет за распространение в интернете фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:37
2024-09-19T20:37
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
светлогорск
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Суд приговорил жителя Светлогорска Калининградской области к лишению свободы на шесть лет за распространение в интернете фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба областного суда. Судом установлено, что в 2022 году 32-летний житель города Светлогорска Л., используя свой аккаунт в интернет-мессенджере, под видом достоверных сообщений разместил ложные сведения о якобы имевших место действиях Вооруженных Сил РФ и органов государственной власти при проведении специальной военной операции. "Приговором Светлогорского городского суда Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, чатов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года", - говорится в сообщении. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, заявив, что указанные действия он не совершал. Однако, оценив доказательства, суд признал вину подсудимого Л. полностью доказанной и квалифицировал его действия по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
https://ria.ru/20240906/sud-1971102393.html
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происшествия, россия, светлогорск, калининградская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Светлогорск, Калининградская область
Суд приговорил мужчину к шести годам колонии за фейки о ВС России

Житель Калининградской области получил шесть лет колонии за фейки о ВС России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Суд приговорил жителя Светлогорска Калининградской области к лишению свободы на шесть лет за распространение в интернете фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что в 2022 году 32-летний житель города Светлогорска Л., используя свой аккаунт в интернет-мессенджере, под видом достоверных сообщений разместил ложные сведения о якобы имевших место действиях Вооруженных Сил РФ и органов государственной власти при проведении специальной военной операции.
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"Приговором Светлогорского городского суда Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, чатов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 4 года", - говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, заявив, что указанные действия он не совершал. Однако, оценив доказательства, суд признал вину подсудимого Л. полностью доказанной и квалифицировал его действия по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСветлогорскКалининградская область
 
 
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