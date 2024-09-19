https://ria.ru/20240919/sud-1973678584.html
Суд рассмотрит дело нижегородского стендап-комика о дискредитации ВС
Суд рассмотрит дело нижегородского стендап-комика о дискредитации ВС - РИА Новости, 19.09.2024
Суд рассмотрит дело нижегородского стендап-комика о дискредитации ВС
Административное дело нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова о дискредитации Вооруженных сил РФ поступило в суд, следует из картотеки Нижегородского... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:33
2024-09-19T16:33
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Административное дело нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова о дискредитации Вооруженных сил РФ поступило в суд, следует из картотеки Нижегородского районного суда. Как следует из материалов суда, дело по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан) в отношении Гаврилова поступило в суд 18 сентября. Ему грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, "дата судебного заседания по административному делу Гаврилова еще не назначена". Гаврилов 9 сентября был арестован на 13 суток. Согласно материалам дела, 20 января 2023 года на YouTube был "обнаружен видеоролик за авторством Гаврилова, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения". В отношении Гаврилова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Гаврилов планировал выступить 8 сентября в нижегородском клубе DKRT, однако за несколько часов до представления концерт был отменен. В интернете размещены ролики с участием Гаврилова, в которых он уничижительно отзывается о жителях РФ и российских офицерах.
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Суд рассмотрит дело нижегородского стендап-комика о дискредитации ВС
Суд рассмотрит дело нижегородского стендап-комика Гаврилова о дискредитации ВС
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Административное дело нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова о дискредитации Вооруженных сил РФ поступило в суд, следует из картотеки Нижегородского районного суда.
Как следует из материалов суда, дело по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан) в отношении Гаврилова поступило в суд 18 сентября. Ему грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, "дата судебного заседания по административному делу Гаврилова еще не назначена".
Гаврилов 9 сентября был арестован на 13 суток. Согласно материалам дела, 20 января 2023 года на YouTube
был "обнаружен видеоролик за авторством Гаврилова, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения". В отношении Гаврилова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Гаврилов планировал выступить 8 сентября в нижегородском клубе DKRT, однако за несколько часов до представления концерт был отменен.
В интернете размещены ролики с участием Гаврилова, в которых он уничижительно отзывается о жителях РФ и российских офицерах.