https://ria.ru/20240919/sud-1973678584.html

Суд рассмотрит дело нижегородского стендап-комика о дискредитации ВС

Суд рассмотрит дело нижегородского стендап-комика о дискредитации ВС - РИА Новости, 19.09.2024

Суд рассмотрит дело нижегородского стендап-комика о дискредитации ВС

Административное дело нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова о дискредитации Вооруженных сил РФ поступило в суд, следует из картотеки Нижегородского... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:33

2024-09-19T16:33

2024-09-19T16:33

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Административное дело нижегородского стендап-комика Дмитрия Гаврилова о дискредитации Вооруженных сил РФ поступило в суд, следует из картотеки Нижегородского районного суда. Как следует из материалов суда, дело по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан) в отношении Гаврилова поступило в суд 18 сентября. Ему грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, "дата судебного заседания по административному делу Гаврилова еще не назначена". Гаврилов 9 сентября был арестован на 13 суток. Согласно материалам дела, 20 января 2023 года на YouTube был "обнаружен видеоролик за авторством Гаврилова, в котором содержатся лингвистические признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности, языка, происхождения". В отношении Гаврилова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Гаврилов планировал выступить 8 сентября в нижегородском клубе DKRT, однако за несколько часов до представления концерт был отменен. В интернете размещены ролики с участием Гаврилова, в которых он уничижительно отзывается о жителях РФ и российских офицерах.

https://ria.ru/20240816/komissarenko-1966620766.html

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происшествия, россия, youtube