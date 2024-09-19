https://ria.ru/20240919/sud-1973657951.html

Суд назначил дату рассмотрения иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Суд назначил дату рассмотрения иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю* - РИА Новости, 19.09.2024

Суд назначил дату рассмотрения иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю*

Лефортовский суд Москвы 4 октября начнет рассматривать по существу иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:21

2024-09-19T15:21

2024-09-19T15:21

москва

беслан

екатерина мизулина

артемий лебедев

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы 4 октября начнет рассматривать по существу иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 4 октября", - рассказал собеседник агентства. Сегодня по иску прошла беседа. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию Ассоциации", ранее рассказали в суде. Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*, затем она призвала матерей и жителей Беслана присоединиться к судебному иску. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240807/mizulina-1964676339.html

https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html

москва

беслан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, беслан, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета