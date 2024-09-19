https://ria.ru/20240919/sud-1973543340.html
Защита экс-главы Всероссийского общества глухих просит освободить его
Защита экс-главы Всероссийского общества глухих просит освободить его - РИА Новости, 19.09.2024
Защита экс-главы Всероссийского общества глухих просит освободить его
Адвокат бывшего главы Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева, осужденного за растрату, обратился в Преображенский суд Москвы с ходатайством об... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T03:26
2024-09-19T03:26
2024-09-19T03:26
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москва
челябинская область
валерий рухледев
станислав иванов
всероссийское общество глухих
происшествия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Адвокат бывшего главы Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева, осужденного за растрату, обратился в Преображенский суд Москвы с ходатайством об освобождении его подзащитного от отбытия наказания в связи с болезнью, сообщили РИА Новости в инстанции. "Зарегистрирован материал об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного", - сказали в суде. В инстанции уточнили, что материал возвратили заявителю из-за отсутствия части документов, предусмотренных УПК РФ. После устранения недочетов адвокат может снова обратиться в суд. В 2023 году бывший президент ВОГ Валерий Рухледев был приговорен к семи годам колонии общего режима за растрату. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Из оглашенных в суде материалов стало известно, что сам Рухледев считает себя жертвой оговора со стороны лиц, которые сами стремились избежать уголовной ответственности. В июле МВД сообщило, что итоговый ущерб по делу о хищениях во Всероссийском обществе глухих (ВОГ) составил около 300 миллионов рублей. В ведомстве рассказали, что в ходе предварительного следствия установлено, что тогдашний президент ВОГ Валерий Рухледев с соучастниками с 1 ноября 2011 по 7 марта 2017 года, используя свое служебное положение, похитили более 32 миллионов рублей, выделенных Минтрудом в качестве субсидий на поддержку программы по содействию трудоустройству инвалидов, в том числе созданию рабочих мест и их доступности в рамках госпрограммы "Доступная среда". Кроме того, по данным следствия, с 1 ноября 2011 по 16 декабря 2019 года Рухледев совместно с сотрудниками центрального аппарата и региональных отделений организации, среди которых Станислав Иванов и Венера Гаулстон, а также с другими подельниками совершили растрату, совершив заведомо невыгодные ВОГ сделки по отчуждению недвижимого имущества по заниженной стоимости в Новосибирской, Калининградской, Омской, Тверской и Челябинской областях, а также в Татарстане. В результате был причинен ущерб на сумму более 267 миллионов рублей. Кроме того, в ходе расследования дела на земельные участки и здания, в отношении которых была совершена растрата, был наложен арест на сумму более 306 миллионов рублей, при этом добровольно погашен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240918/pashaev-1973390327.html
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россия, москва, челябинская область, валерий рухледев, станислав иванов, всероссийское общество глухих, происшествия
Россия, Москва, Челябинская область, Валерий Рухледев, Станислав Иванов, Всероссийское общество глухих, Происшествия
Защита экс-главы Всероссийского общества глухих просит освободить его
Защита экс-главы Всероссийского общества глухих Рухледева просит освободить его
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Адвокат бывшего главы Всероссийского общества глухих Валерия Рухледева, осужденного за растрату, обратился в Преображенский суд Москвы с ходатайством об освобождении его подзащитного от отбытия наказания в связи с болезнью, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Зарегистрирован материал об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного", - сказали в суде.
В инстанции уточнили, что материал возвратили заявителю из-за отсутствия части документов, предусмотренных УПК РФ
. После устранения недочетов адвокат может снова обратиться в суд.
В 2023 году бывший президент ВОГ Валерий Рухледев был приговорен к семи годам колонии общего режима за растрату. Ему вменили часть 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Из оглашенных в суде материалов стало известно, что сам Рухледев считает себя жертвой оговора со стороны лиц, которые сами стремились избежать уголовной ответственности.
В июле МВД сообщило, что итоговый ущерб по делу о хищениях во Всероссийском обществе глухих (ВОГ) составил около 300 миллионов рублей. В ведомстве рассказали, что в ходе предварительного следствия установлено, что тогдашний президент ВОГ Валерий Рухледев с соучастниками с 1 ноября 2011 по 7 марта 2017 года, используя свое служебное положение, похитили более 32 миллионов рублей, выделенных Минтрудом в качестве субсидий на поддержку программы по содействию трудоустройству инвалидов, в том числе созданию рабочих мест и их доступности в рамках госпрограммы "Доступная среда".
Кроме того, по данным следствия, с 1 ноября 2011 по 16 декабря 2019 года Рухледев совместно с сотрудниками центрального аппарата и региональных отделений организации, среди которых Станислав Иванов
и Венера Гаулстон, а также с другими подельниками совершили растрату, совершив заведомо невыгодные ВОГ сделки по отчуждению недвижимого имущества по заниженной стоимости в Новосибирской, Калининградской, Омской, Тверской и Челябинской областях
, а также в Татарстане. В результате был причинен ущерб на сумму более 267 миллионов рублей. Кроме того, в ходе расследования дела на земельные участки и здания, в отношении которых была совершена растрата, был наложен арест на сумму более 306 миллионов рублей, при этом добровольно погашен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.