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Минсельхоз Подмосковья сообщил о новой мере поддержки для аграриев - РИА Новости, 19.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:29 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/subsidii-1973706925.html
Минсельхоз Подмосковья сообщил о новой мере поддержки для аграриев
Минсельхоз Подмосковья сообщил о новой мере поддержки для аграриев - РИА Новости, 19.09.2024
Минсельхоз Подмосковья сообщил о новой мере поддержки для аграриев
В Подмосковье утвердили новый порядок выдачи субсидий на покупку сельхозтехники. Таким образом местные власти хотят поддержать аграриев, сообщил 360.ru со... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T18:29
2024-09-19T18:29
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Подмосковье утвердили новый порядок выдачи субсидий на покупку сельхозтехники. Таким образом местные власти хотят поддержать аграриев, сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.По данным ведомства, фермеры получили возможность приобретать необходимую для хозяйства технику с помощью лизинга. Первый взнос будет оплачен министерством. Теперь земледельцам не нужно тратить личные средства и ждать возмещения несколько месяцев.До конца года регламент позволяет работникам покупать технику на сумму около 50 миллионов рублей, затем – до 100 миллионов рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минсельхоз Подмосковья сообщил о новой мере поддержки для аграриев

© Медиасток ПодмосковьяСбор урожая в Клинском районе Московской области
Сбор урожая в Клинском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Медиасток Подмосковья
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Подмосковье утвердили новый порядок выдачи субсидий на покупку сельхозтехники. Таким образом местные власти хотят поддержать аграриев, сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.
По данным ведомства, фермеры получили возможность приобретать необходимую для хозяйства технику с помощью лизинга. Первый взнос будет оплачен министерством. Теперь земледельцам не нужно тратить личные средства и ждать возмещения несколько месяцев.
До конца года регламент позволяет работникам покупать технику на сумму около 50 миллионов рублей, затем – до 100 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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