https://ria.ru/20240919/stavropole-1973575408.html

Более 14 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены с начала года

Более 14 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены с начала года - РИА Новости, 19.09.2024

Более 14 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены с начала года

С начала текущего года на территории Ставропольского края трудоустроены свыше 14 тысяч человек, уровень безработицы снизился за год на 0,17% и составляет на... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T10:52

2024-09-19T10:52

2024-09-19T10:52

ставропольский край

елена мамонтова

владимир владимиров

работа

трудоустройство

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. С начала текущего года на территории Ставропольского края трудоустроены свыше 14 тысяч человек, уровень безработицы снизился за год на 0,17% и составляет на сегодняшний день 0,33%, сообщает пресс-служба краевого правительства. В регионе зарегистрировано 4,8 тысячи безработных. При этом на одного безработного приходится до восьми вакансий. В банке данных службы занятости содержатся данные о 35,6 тысячи рабочих местах, на которые требуются сотрудники. "Ситуация на рынке труда Ставропольского края в 2024 году такова, что количество вакансий существенно превышает численность соискателей. В этом году в центры занятости обратились 19,7 тысячи человек, из которых были трудоустроены более 14 тысяч", - отметила министр труда и социальной занятости населения края Елена Мамонтова, ее слова приводит пресс-служба. Наиболее востребованными остаются такие квалифицированные профессии, как водитель, радиотехник, швея, электрогазосварщик, каменщик, повар, продавец, официант. Также работодатели края нуждаются в овощеводах, электромонтерах, бетонщиках, помощниках воспитателя, трактористах, монтажниках, механизаторах, дорожных рабочих, слесарях, сантехниках. В сегменте неквалифицированных рабочих наибольший спрос на подсобных рабочих, уборщиков, грузчиков, разнорабочих, укладчиков-упаковщиков, горничных и санитарок. Среди специалистов и служащих наибольшая потребность в военнослужащих по контракту. Также постоянно предлагается работа врачам и учителям. На работу требуются специалисты различной квалификации, медицинские сестры, полицейские, бухгалтеры, инженеры, социальные работники, воспитатели, охранники, менеджеры, юрисконсульты, электрики, кассиры, техники и так далее. Стабилизации рынка труда в Ставропольском крае в значительной степени способствует рост числа самозанятых, в том числе с помощью предоставления социальных контрактов. Эта форма господдержки граждан реализуется в рамках краевой государственной программы "Социальная поддержка граждан". Только с начала текущего года в крае заключено более 2,4 тысячи социальных контрактов, в том числе около 1,9 тысячи – по направлениям осуществления предпринимательской деятельности и поиску работы. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров неоднократно подчеркивал действенность этого инструмента поддержки населения. Глава края ставит задачу не сбавлять темпы предоставления этой меры поддержки, которая помогает жителям края устраиваться на работу, открывать собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство и повышать финансовые ресурсы своих семей.

https://ria.ru/20240917/stavropol-1973276804.html

https://ria.ru/20240903/stavropole-1970300197.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елена мамонтова, владимир владимиров, работа, трудоустройство