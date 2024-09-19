Рейтинг@Mail.ru
Более 14 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены с начала года - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
10:52 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/stavropole-1973575408.html
Более 14 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены с начала года
Более 14 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены с начала года - РИА Новости, 19.09.2024
Более 14 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены с начала года
С начала текущего года на территории Ставропольского края трудоустроены свыше 14 тысяч человек, уровень безработицы снизился за год на 0,17% и составляет на... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:52
2024-09-19T10:52
ставропольский край
елена мамонтова
владимир владимиров
работа
трудоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784492481_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_19cf3fd582cfd9dae4eeb4f83eb04837.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. С начала текущего года на территории Ставропольского края трудоустроены свыше 14 тысяч человек, уровень безработицы снизился за год на 0,17% и составляет на сегодняшний день 0,33%, сообщает пресс-служба краевого правительства. В регионе зарегистрировано 4,8 тысячи безработных. При этом на одного безработного приходится до восьми вакансий. В банке данных службы занятости содержатся данные о 35,6 тысячи рабочих местах, на которые требуются сотрудники. "Ситуация на рынке труда Ставропольского края в 2024 году такова, что количество вакансий существенно превышает численность соискателей. В этом году в центры занятости обратились 19,7 тысячи человек, из которых были трудоустроены более 14 тысяч", - отметила министр труда и социальной занятости населения края Елена Мамонтова, ее слова приводит пресс-служба. Наиболее востребованными остаются такие квалифицированные профессии, как водитель, радиотехник, швея, электрогазосварщик, каменщик, повар, продавец, официант. Также работодатели края нуждаются в овощеводах, электромонтерах, бетонщиках, помощниках воспитателя, трактористах, монтажниках, механизаторах, дорожных рабочих, слесарях, сантехниках. В сегменте неквалифицированных рабочих наибольший спрос на подсобных рабочих, уборщиков, грузчиков, разнорабочих, укладчиков-упаковщиков, горничных и санитарок. Среди специалистов и служащих наибольшая потребность в военнослужащих по контракту. Также постоянно предлагается работа врачам и учителям. На работу требуются специалисты различной квалификации, медицинские сестры, полицейские, бухгалтеры, инженеры, социальные работники, воспитатели, охранники, менеджеры, юрисконсульты, электрики, кассиры, техники и так далее. Стабилизации рынка труда в Ставропольском крае в значительной степени способствует рост числа самозанятых, в том числе с помощью предоставления социальных контрактов. Эта форма господдержки граждан реализуется в рамках краевой государственной программы "Социальная поддержка граждан". Только с начала текущего года в крае заключено более 2,4 тысячи социальных контрактов, в том числе около 1,9 тысячи – по направлениям осуществления предпринимательской деятельности и поиску работы. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров неоднократно подчеркивал действенность этого инструмента поддержки населения. Глава края ставит задачу не сбавлять темпы предоставления этой меры поддержки, которая помогает жителям края устраиваться на работу, открывать собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство и повышать финансовые ресурсы своих семей.
https://ria.ru/20240917/stavropol-1973276804.html
https://ria.ru/20240903/stavropole-1970300197.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784492481_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_9d0d86bebb26c63847cebdd25e5b070e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена мамонтова, владимир владимиров, работа, трудоустройство
Ставропольский край, Елена Мамонтова, Владимир Владимиров, Работа, трудоустройство

Более 14 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены с начала года

© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудница в цехе швейной фабрики
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Сотрудница в цехе швейной фабрики
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. С начала текущего года на территории Ставропольского края трудоустроены свыше 14 тысяч человек, уровень безработицы снизился за год на 0,17% и составляет на сегодняшний день 0,33%, сообщает пресс-служба краевого правительства.
В регионе зарегистрировано 4,8 тысячи безработных. При этом на одного безработного приходится до восьми вакансий. В банке данных службы занятости содержатся данные о 35,6 тысячи рабочих местах, на которые требуются сотрудники.
"Ситуация на рынке труда Ставропольского края в 2024 году такова, что количество вакансий существенно превышает численность соискателей. В этом году в центры занятости обратились 19,7 тысячи человек, из которых были трудоустроены более 14 тысяч", - отметила министр труда и социальной занятости населения края Елена Мамонтова, ее слова приводит пресс-служба.
Наиболее востребованными остаются такие квалифицированные профессии, как водитель, радиотехник, швея, электрогазосварщик, каменщик, повар, продавец, официант. Также работодатели края нуждаются в овощеводах, электромонтерах, бетонщиках, помощниках воспитателя, трактористах, монтажниках, механизаторах, дорожных рабочих, слесарях, сантехниках. В сегменте неквалифицированных рабочих наибольший спрос на подсобных рабочих, уборщиков, грузчиков, разнорабочих, укладчиков-упаковщиков, горничных и санитарок.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Владимиров поручил создать кол-центр по вопросам общественного транспорта
17 сентября, 20:37
Среди специалистов и служащих наибольшая потребность в военнослужащих по контракту. Также постоянно предлагается работа врачам и учителям. На работу требуются специалисты различной квалификации, медицинские сестры, полицейские, бухгалтеры, инженеры, социальные работники, воспитатели, охранники, менеджеры, юрисконсульты, электрики, кассиры, техники и так далее.
Стабилизации рынка труда в Ставропольском крае в значительной степени способствует рост числа самозанятых, в том числе с помощью предоставления социальных контрактов. Эта форма господдержки граждан реализуется в рамках краевой государственной программы "Социальная поддержка граждан". Только с начала текущего года в крае заключено более 2,4 тысячи социальных контрактов, в том числе около 1,9 тысячи – по направлениям осуществления предпринимательской деятельности и поиску работы.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров неоднократно подчеркивал действенность этого инструмента поддержки населения. Глава края ставит задачу не сбавлять темпы предоставления этой меры поддержки, которая помогает жителям края устраиваться на работу, открывать собственное дело, развивать личное подсобное хозяйство и повышать финансовые ресурсы своих семей.
Дизайнер в своей мастерской считает расходы - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Почти 2,5 тысячи соцконтрактов заключили на Ставрополье с начала года
3 сентября, 16:07
 
Ставропольский крайЕлена МамонтоваВладимир ВладимировРаботатрудоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала