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США не считают разрешение ВСУ бить вглубь России решающим фактором - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 19.09.2024 (обновлено: 22:06 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/ssha-1973725924.html
США не считают разрешение ВСУ бить вглубь России решающим фактором
США не считают разрешение ВСУ бить вглубь России решающим фактором - РИА Новости, 19.09.2024
США не считают разрешение ВСУ бить вглубь России решающим фактором
Вашингтон не верит, что снятие запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами вглубь России станет решающим фактором в конфликте, заявила заместитель официального... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:38
2024-09-19T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Вашингтон не верит, что снятие запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами вглубь России станет решающим фактором в конфликте, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев", — сказала она. По словам Сингх, предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории, — это "заблуждение".Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240918/pentagon-1973516577.html
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в мире, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, владимир путин, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
США не считают разрешение ВСУ бить вглубь России решающим фактором

Сингх: разрешение на удары ВСУ вглубь РФ не станет решающим фактором в конфликте

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Вашингтон не верит, что снятие запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами вглубь России станет решающим фактором в конфликте, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев", — сказала она.
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18 сентября, 21:22
По словам Сингх, предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории, — это "заблуждение".
Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.
На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Слуцкий прокомментировал резолюцию ЕП об ударах ВСУ вглубь России
Вчера, 18:11
В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
У Пентагона осталось 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине
13 сентября, 20:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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