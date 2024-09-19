https://ria.ru/20240919/ssha-1973725924.html

США не считают разрешение ВСУ бить вглубь России решающим фактором

США не считают разрешение ВСУ бить вглубь России решающим фактором - РИА Новости, 19.09.2024

США не считают разрешение ВСУ бить вглубь России решающим фактором

Вашингтон не верит, что снятие запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами вглубь России станет решающим фактором в конфликте, заявила заместитель официального... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:38

2024-09-19T21:38

2024-09-19T22:06

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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Вашингтон не верит, что снятие запрета на удары ВСУ дальнобойными ракетами вглубь России станет решающим фактором в конфликте, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев", — сказала она. По словам Сингх, предположение о том, что снятие этого запрета позволит Украине вернуть утраченные территории, — это "заблуждение".Кроме того, представитель Пентагона в очередной раз указала на то, что США по-прежнему придерживаются политики, которая не разрешает Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.На Западе в последнее время идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.В прошлый четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО изучают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте. По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он также подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал глава государства.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление Путина о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240918/pentagon-1973516577.html

https://ria.ru/20240919/slutskiy-1973703658.html

https://ria.ru/20240913/pentagon-1972615105.html

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