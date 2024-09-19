США оплачивают подготовку украинских преступников, заявил Мирошник
Мирошник: налогоплательщики США оплачивают подготовку военных преступников ВСУ
© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Налогоплательщики США оплачивают подготовку украинских военных преступников, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Согласно рассекреченному докладу генерального инспектора Минобороны США, военное ведомство тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека.
"Американские налогоплательщики оплачивают подготовку украинских военных преступников и выявили это в Пентагоне США", — написал Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя доклад Минобороны США.
По его мнению, украинские боевики могли "засветиться" в каком-то из отчетов международных структур, и в Пентагоне не смогли уже это игнорировать или скрывать.
"Вероятнее всего, речь идет (в докладе — ред.) об убийствах, пытках, сексуальном насилии, внесудебных казнях или похищениях, чем активно занимаются украинские боевики. Что-то менее кричащее спонсорами украинского режима, скорее всего было бы просто проигнорировано", — отметил Мирошник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.